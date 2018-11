Présentation du livre, Enseignement-apprentissage de la littérature : onomastique, base de données et comparatisme littéraires, au SILA : La littérature au centre d’intérêt

Dans la perspective de créer une dynamique pluridisciplinaire entre les acteurs du système éducatif, les universitaires, les sociologues de l’éducation, les concepteurs des manuels, les critiques littéraires contemporaines, le centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle a élaboré un livre intitulé « Enseignement-apprentissage de la littérature : onomastique, base de données et comparatisme littéraires ».

Cet œuvre commun, de plus de 250 pages, élaboré par trois chercheurs universitaires est destiné aux professeurs universitaire ainsi que les étudiants, a fait objet d’une présentation, hier, à la 23ème édition du Salon International du Livre d’Alger au niveau du stand du centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle et ce par un des coordinateur ; il s’agit de l’universitaire et directeur de laboratoire linguistique à Mostaghanem M. Abdelhamid Kridech. Ce dernier explique « l’ouvrage que nous avons élaboré, lors d’un colloque international, sur l’enseignement apprentissage de la littérature à partir d’une réflexion due à une problématique entre le cycle secondaire et l’université ». dans une déclaration à El Moudjahid en marge de cette rencontre, M. Abdelhamid Kridech affirme « nous avons essayé de voir avec les chercheurs, quels sont les dispositions, quels son les méthodes, quelles sont les approches que l’on pourrait avoir pour qu’il y ait un bon enseignement de la littérature que ça soit au niveau scolaire ou au niveau universitaire ». Et de souligner qu’à partir de cette réflexion, le comité de pilotage a eu la réflexion d’élaborer un ouvrage collectif, ce dernier, dit-il, dont le titre est l’intitulé du colloque en lui-même "Enseignement-apprentissage de la littérature: onomastique, base de données et comparatisme littéraires" et ça été élaboré par le centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle qui est à Oran dont les coordinateurs sont l’universitaire et directeur de laboratoire linguistique à Mostaghanem M. Abdelhamid Kridech, Mme Leila Medjahed chercheur et enseignante au niveau de l’ENS de Bouzareah ainsi que l’universitaire M. Farid Benramdane. « C’est de-là qu’il y a eu cette réflexion assez approfondie », a souligné M. Kridech. Ce dernier ajoute que « dans cet ouvrage il y des auteurs algériens et des auteurs étrangers ». Parmi les auteurs étrangers, il cite à titre d’exemple, Christian Puren qui a contribué dans cet ouvrage sur la didactique de langue en relation avec le culturel, c’est la relation qui existe entre langue et culturel et d’ajouter que « Marc Quaghebbeur qui a fait une comparaison dans la littérature et surtout dans le cercle de la littérature francophone ; la littérature algérienne dans l’expression française, la littérature française en elle-même ainsi que la littérature africaine ». L’ouvrage en lui-même est un assemblage de tout les articles à partir de la problématique de l’apprentissage de la littérature, nous avions eu, à peu près, dix-huit articles, ces articles tournent tous autour l’objet et sujet, en même temps du débat qui est : qu’est-ce que la littérature ? Comment enseigne-t-on la littérature ? Et quels sont les mécanismes pour pouvoir enseigner cette littérature ?

Sihem Oubraham