Conférence sur « les enjeux du dialogue des civilisations » : Un modèle culturel du juste milieu

La dernière conférence du 23e Salon international du livre d’Alger a abordé, vendredi après-midi, dans le stand de l’Esprit Panaf, la névralgique thématique des «Enjeux du dialogue des civilisations». Pour cette thématique pluridisciplinaire, la rencontre a été animée par deux illustres universitaires algériens, en l’occurrence Mustapha Chérif et Boumediene Bouzid.

Pour Mustapha Chérif, le dialogue des civilisations n’est pas l’apanage des salons du livre et de l’élite intellectuelle. Il rappelle qu’il s’agit d’un dialogue quotidien qui nous concerne tous. « Chacun de nous à une part de culture moderne, et une autre part de la culture locale et national. Nous ne sommes pas monolithiques, dans notre identité nous sommes à Orient et Occident, nord et sud, arabe et amazighe, africain et méditerranéen, notre identité est composée, mais elle est surtout mondiale et ouverte sur le monde, cependant, notre colonne vertébrale demeure le respect d’autrui, l’ouverture sur l’autre et l’attachement à notre authenticité », a-t-il souligné.

Rappelant la nécessité de dialoguer avec l’autre et d’être tolérant, Mustapha Chérif a déclaré que l’occident nous considère comme les derniers résistants une certaine modernité matérialiste rationaliste. Il évoque la manipulation de l’utilisation de la raison en omettant la justice. « La modernité occidentale est basée entre autres sur la raison et la justice. La modernité a mis en exergue la raison et a omis la justice, alors que le s relations internationales sont d’une injustice flagrante. Nous avons le droit de refuser une modernité qui n’a pas des finalités éthiques, morales et humaines… il ne faut pas insister uniquement sur l’intérêt et l’instrumentalisation de la raison », a-t-il relevé.

Citant l’Emir Abdelkader : « Le meilleur de nous tous, est celui qui contribue à l’élévation de la condition humaine », le conférencier a rappelé qu’après notre prophète Mohamed QSSSL, le parcours de l’Emir Abdelkader et le message du premier Novembre nous inspire le modèle équilibré la notre colonne vertébrale de notre culture. « Je que considère que l’Algérie est un des meilleurs exemples du juste milieu en dépit de toutes les difficultés et de tous les débats. Nous avons des références qui nous faire revenir aux pensées de nos ancêtres, et de cet équilibre d’un modèle au juste milieu. Notre culture de l’hospitalité, la dignité qu’on retrouve depuis des siècles chez le simple citoyen. Il ne faut pas imiter aveuglément l’Orient ou l’Occident », a-t-il confié.

Pour le docteur Boumediene Bouzid, le mouvement du soufisme est différents expression pour une cause existentielle et humaniste. Il a mis en garde contre l’exploitation de ces mouvements pour des raisons politiques et idéologiques. Il rappelle que le sectarisme et la politique sont nocifs pour le soufisme qui est un mouvement humaniste mondial de paix et de tolérance. « Des mouvements de soufisme sont un moyen d’exécution des agendas politiques étrangers. Ce qui nous semble être du soufisme pacifique peut s’adhérer, d’une manière ou d’une autre, pour devenir une secte au service des ambitions occidentales d’hégémonie » a-t-il soutenu.

Kader Bentounès