Nuisances sonores : Une exaspération irritante…

Sans aucun doute, avec une très grande exaspération et de l’avis de tous (commerçants, cafetiers, restaurateurs et citoyens), ces insupportables nuisances sonores provoquées par les motocycles dépourvus de silencieux ne font que mettre à vif les nerfs de tout un chacun. Avec leurs «machines» souvent qualifiées d’engins de mort, si l’on se réfère aux nombres d’accidents, le plus souvent mortels et dont elles ont été à l’origine, les jeunes conducteurs se donnent rendez-vous dans les principales artères des grands quartiers de la ville, démunis de papiers et de moyens de protection, pour pétarader toute la nuit au su et vu de tout le monde, notamment de la population qui subit toute cette nuisance sonore jusqu’à des heures tardives. Ni le respect de la conduite, ni celui de la prévention et encore moins celui de la quiétude des citoyens ne semble les intriguer. Bien au contraire, ces jeunes que l’on pense être assez souvent sous l’effet de psychotropes, bravent le danger en s’adonnant à des spectacles

«motorisés» à vous glacer le sang. Une pratique et des exhibitions devenues quotidiennes, face à l’impuissance des citoyens, et qui prend de l’ampleur à travers les quartiers de la ville. S’aventurer à vouloir les dissuader d’abandonner ce genre de spectacles risquerait de tourner au vinaigre, car seul leur nombre et leurs éventuelles réactions négatives suffisent à vous conseiller de continuer à subir ce manège des plus désagréables.

Ramdane Bezza