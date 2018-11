Sétif : 5.840 infractions au code de la route en octobre dernier

Pas moins de 55 accidents causant la mort de 2 personnes et faisant 62 blessés ont été relevés durant le mois d’octobre dernier par les services de la sécurité publique sur les territoires urbains relevant de leur compétence, c’est ce qu’indique un communiqué de la cellule de communication et des relations générales relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif.

Un bilan mensuel qui n’est pas sans connaître une hausse par rapport à la même période de l’année dernière sachant que 13 accidents supplémentaires et 5 blessés sont venus alourdir cette situation en dépit des efforts d’envergure consentis sur le terrain, au niveau de tous les carrefours et des routes secondaires, mais que l’indifférence, voir la négligence de certains chauffards vient hélas impacter négativement, même si le nombre de déchés est réduit à zéro sur cette même période.

Dans ce contexte d’ailleurs le communiqué de la Sûreté de wilaya n’est pas sans faire état de ce constat relavant à cet effet que la principale cause de ces accidents reste liée au facteur humain dans une proportion de 98,12%, le reste étant lié à l’environnement.

Soucieux de réduire le phénomène, notamment le nombre d’accident, les services de police intensifiant leur actions sur le terrain, qui ont mis en place plusieurs dispositifs au niveau des principaux carrefours et routes secondaires de même que dans les points névralgiques ont relevé durant ce seul mois 5840 infractions au code de la route et 576 délits

À ce titre, 1.270 infractions sont liées au stationnement abusif gênant la criculation, 731 autres à l’utilisation du film fumé sur les vitres des véhicules, 384 infractions pour non respect des règles de bonne conduite et 246 pour l’utilisation du téléphone portable en conduisant. Par ailleurs le défaut de signalisation de changement de direction avec 207 infractions et celui du port de casques pour les motocyclistes dans 136 cas ont été également relevés.

Autant d’infractions qui n’ont également pas été sans se traduire par la mise en fourrière durant le mois d’octobre de 144 véhicules et 265 motocyclettes.

Les services de police ne ménagent aucun effort pour consolider l’action de sensibilisation et de prévention, exhortant les conducteurs et usagers de la route à respecter le code de la route et suivre les règles de sécurité routière pour se protéger et protéger des dangers de la route , faire preuve de prudence et de vigilance, rappelant par la même les deux numéros gratuits, 1548 et le 17 en cas de nécessité.

F. Zoghbi