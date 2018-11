2e rencontre régionale CNAS-Médecins Prescripteurs : Les dépenses abusives en débat à Annaba

Plus de 250 médecins spécialistes et généralistes regroupés en conclave jeudi dernier, à la faculté de médecine d’Annaba au titre de la deuxième rencontre régionale CNAS-médecins prescripteurs, ont débattu la problématique des dépenses abusives des médicaments en rapport avec une prise en charge de qualité de l’assuré social. Placé sur le thème « Agissons en parfaite synergie pour un partenariat durable », cette rencontre s’inscrit , a indiqué le directeur général adjoint de la CNAS, M Mohieddine Ouaguenouni, dans l’effort de renforcer les passerelles de communication entre les praticiens conseils et les médecins prescripteurs dans l’intérêt de la prise en charge la plus optimale de l’assuré social avec de meilleurs coûts dans le cadre de la rationalisation de la dépense. Celle-ci vise également à sensibiliser davantage les professionnels de la santé contre l’abus de prescriptions de médicaments ou des arrêts de travail dans l’intérêt de préserver et d’assurer la pérennité du système algérien de sécurité sociale aux générations futures. Pour sa part, le directeur du contrôle médical au niveau de la direction générale de la CNAS, M Djamel Matari, a révélé dans ce cadre que plus de 60 millions ordonnances médicales ont été remboursées par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés en 2017 avec un coût de 194 milliards de dinars. Ceci s’est répercuté négativement sur l’équilibre financier de la CNAS, a-t-il martelé. Plus de 115 000 ordonnances médicales sont jugées exagérées par les praticiens conseils de la CNAS, a -t-il révélé, signalant, par ailleurs, que 90 000 cartes Chiffa ont été bloquées pour utilisation contraire à la loi.

Intervenant lors de cette rencontre, le professeur en chirurgie générale et président du conseil régional de l’ordre des médecins d’Annaba, A. Ayadi a reconnu des dépassements en matière de prescriptions médicales qu’il a jugées néanmoins très minimes, émettant le vœu que les confrères prescrivent moins de médicaments . Il a exhorté les médecins à éviter les conflits d’intérêt entre les professionnels de la santé à propos de cette question. Huit communications réparties sur quatre séances étaient au menu des travaux de cette rencontre qui a donné lieu à un débat fructueux.

B. Guetmi