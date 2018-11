E-tourisme : L’Algérie prend un billet pour s’envoler

Une autre approche pour remédier aux dysfonctionnements qui caractérisent le tourisme est en voie d’être mise en branle par les pouvoirs publics. Tout le monde s’implique pour redorer le blason d’un secteur qui en a vu des vertes et des pas mûres.

On s’adresse carrément aux principaux concernés, à savoir les vacanciers pour noter la précédente saison estivale. Le sondage en ligne, chapeauté, cette fois -ci par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, implique, peut- être pour la première fois, les citoyens qui auront désormais la possibilité, à la faveur de cette opportunité qui leur est offerte de se prononcer sur la période des grandes vacances et des lacunes relevées, bref, dire tout ce qu’il ont sur le cœur. Qu’ils soient établis en Algérie ou à l’étranger, ils pourront ainsi, émettre leurs avis, via un questionnaire qui sera publié sur le portail électronique et facebook du même ministère et ce, dans le cadre d’une démarche participative s’attelant à remettre sur rail un secteur qui a perdu le nord. Une tentative qui vise aussi à tirer des leçons des lacunes pour la préparation des futures saisons estivales. La technologie numérique et digitale est utilisée pour que l’activité touristique de l’année prochaine se déroule sur des chapeaux de roue et partant. Il s’agit, sans doute d’offrir aux vacanciers des prestations de qualité, à la hauteur des aspirations de chacun. Cette orientation, il n’y a pas à dire, vient conforter, l’idée de mettre en place des mécanismes supplémentaires s’inspirant du terrain pour huiler la machine de cette industrie. L’heure de l’évaluation du secteur, des bilans, de la métamorphose carrément, est-elle arrivée? L’espoir est permis avec les récentes mesures prises en faveur de celle-ci, jusque-là considérée comme la dernière roue de la charrue. De nouveaux indices, en fait, sont observés et vont dans le sens de la volonté des pouvoirs publics de relancer le vieux projet de la mise en route de la destination «Algérie», stratégie nationale de développement du tourisme.

Sur les traces d’un marketing solide lequel tient compte de la percée des moyens de communication, on mise sur des outils plus adaptés pour vendre le produit algérien. En effet, convaincre le touriste est devenu un impératif, ces dernières années, pour notre pays qui a vu ses ressources financières chutées.

Quand le e-tourisme se fraie un chemin

De nos jours, le choix du tourisme et du marketing électroniques sont devenus irréversibles, à plus d’un titre. Vendre son produit doit passer aussi par la toile qui regroupe des millions d’internautes de par le monde. En Algérie, le nombre de connectés à internet dépassait en 2017, les 34 millions, contre 28 en 2016. Un chiffre révélateur de l’importance de la technologie pour les jeunes et moins jeunes et les entreprises également.

Aujourd’hui, tout le monde est conscient des enjeux de l’outil internet, à commencer par le ministère duTourisme, en passant par les agences de voyage, les établissements hôteliers et les compagnies aériennes, tournées elles aussi, vers la billetterie électronique pour les réservations. L’exportation d’une destination est appelée à emprunter le chemin des technologies de communication qui envahit notre quotidien.

C’est dans ce cadre que la tutelle a annoncé récemment la mise à la disposition des touristes un portail qui se présente en trois langues, a savoir l’arabe, le français et l’anglais pour faire présenter l’Algérie, riche de sa diversité culturelle et naturelle et dont certains de ses sites sont classés patrimoines universels. Ce dernier, contient en outre, les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, restaurants classés, transport ainsi que la gastronomie algérienne traditionnelle.

Il est même prévu de renforcer le site d’une édition en langue amazighe, qui fait partie des constantes de la nation et ce, à la faveur d’une convention qui sera signée avec le Haut Commissariat à l'Amazighité. Ce portail sera aussi présent sur les Smartphones sous forme d'application qui fait appel à des «start-up» gérées par des jeunes pour présenter des idées novatrices pour la promotion du produit algérien, pas seulement auprès des étrangers mais aussi des nationaux, d’autant plus que pas moins de deux millions de touristes algériens se rendent en Tunisie chaque année. Il faut signaler que pas moins de 2.000 agences de voyage activentsur le territoire national.

Le résident de la Fédération des agences de tourisme est d’ailleurs formel sur l’importance de s’adapter aux changements qui ont touché le marché du tourisme, à l’échelle mondial et il revient aux professionnels aujourd’hui de s’y adapter.

Aujourd’hui, les technologies de communication et internet plus particulièrement, jouent un rôle stratégique dans le e-marketing pour tous les secteurs et plus particulièrement pour booster le tourisme, pour l’Algérie qui recèle des richesses immenses à même de redresser l’activité et d’en faire une destination par excellence. Mais pour cela, il tous les secteurs doivent jouer le jeu.

Samia D.