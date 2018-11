EN PRéSENCE DE M. TAYEB LOUH : Hommage au Président Bouteflika

L’association Radieuse, présidée par Chafi Kada, et des figures sportives, dont Lakhdar Belloumi, Hansal Mohamed et Benzerga Redouane, ont rendu un vibrant hommage au Président Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts inlassables en vue de la promotion de la jeunesse et du sport, le retour de la paix et sa bonne gouvernance dans les domaines culturel, économique et social, qui ont fait que l’Algérie a renoué avec la stabilité pour un meilleur devenir du citoyen. Dans ce cadre, la Radieuse a remis à M.Tayeb Louh, ministre de la Justice, le trophée du mérite et la médaille de reconnaissance au Président de la République, en présence du wali d’Oran, des représentants de la DGSN et de la Gendarmerie nationale, de députés et de personnes représentant la société civile. L’ex-star du football, Lakhdar Belloumi, a déclaré : «En plus de l’intérêt croissant du Président de la République pour le bien-être de la jeunesse et du sport, mon souhait est que notre cher Président continue sa mission à la tête de l’État, pour l’intérêt de tous les Algériens.»