22e anniversaire de la création du Haut conseil islamique

Le Haut Conseil islamique (HCI) a choisi de partager, ce week-end, la célébration de son vingt-deuxième anniversaire, en rendant hommage aux organes médiatiques qui ont accompagné ses activités depuis la date de sa création.

C’est à la salle Dar El-Djazaïr, aux Pins-Maritimes (Alger), que les différents représentants des médias, dont notre journal El Moudjahid, ont été invités à partager dans la convivialité, «les liens et les valeurs qui unissent les uns et les autres, malgré les divergences», a dit Bouabdallah Ghlamallah, président du HCI, lors de son allocution de bienvenue. «Les médias sont les gardiens de la nation et les défenseurs des valeurs nationales, qui ne sont autres que les remparts contre les complots et manœuvres qui se trament ici et là», a tenu à dire M. Ghlamallah, qui n’a pas omis de remercier les organes médiatiques pour l’intérêt qu’ils accordent aux activités du HCI. Un intérêt qui «mérite d’être salué et reconnu».

Ainsi, les journalistes et représentants des différents médias, à l’image de l’ENTV, de la Radio nationale, des journaux El-Djadid (W. El- Oued), El-Khabar, Echourouk, El-Massa, et d’autres médias, ont été honorés pour leur rôle dans «l’éveil de la conscience de l’opinion publique», dans le respect des règles d’éthique et du droit du citoyen à l’information.

Des mains du président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Belaïd Salah, notre journal,

El Moudjahid, a été distingué, en guise de reconnaissance au travail professionnel de notre quotidien en particulier, et de la presse nationale, en général, qui n’a pas seulement pour mission de fournir l’information mais aussi de la représenter d’une manière telle que le public ait envie de s’y intéresser. En somme, l’hommage rendu par le HCI à la famille médiatique est ce qui illustre l’importance de la complémentarité des fonctions des institutions sociales, «qui n’a d’autre finalité que d’affirmer l’unité de la nation et la profondeur de son héritage culturel», a conclu M. Ghlamallah.

Les dires du président du HCI viennent corroborer sa déclaration faite, lors de l’ouverture des travaux de la 5e édition du colloque international de la Tariqa El-Kadiria sur «Le référent religieux et son rôle dans la sécurité et la stabilité de l’État algérien», notamment à travers «le rôle du référent religieux national dans la diffusion des valeurs nationales, leur valorisation, l’abnégation et l’amour de l’autre».

Tahar Kaidi