Symposium International sur la Trans-logistique, le Transit et l’Entreposage des Marchandises : La Chine, partenaire économique majeur de l’Algérie

Le Symposium international sur la trans-logistique, le transit et de l’entreposage des Marchandises (SITTEM), devenu rendez-vous incontournable des professionnels de la logistique, de l’investissement et de l’économie revient pour la troisième année consécutive afin de rassembler les acteurs majeurs de l’économie algérienne, le 8 et 9 décembre 2018, au Centre international des conférences d’Alger (CIC) Abdelatif-Rahal sous la thématique «LA CHINE», la Chine partenaire économique majeur de l’Algérie. L’événement rassemblera tous les intervenants logisticiens algériens et nombreux internationaux qui animeront des panels sur les technologies d’information en logistique, des équipements utilisés, des services et modèles logistiques, des infrastructures et des formations en logistique, en y apportant leurs conseils et leur éclairage.

Après deux éditions plus que réussites, le SITTEM est devenue aujourd’hui l’événement majeur et incontournable de la logistique et de l’économie en Algérie, et aura pour objectif cette année de sensibiliser les opérateurs économiques à l’importance et aux missions aussi nombreuses qu’essentielles du ministère des Travaux publics et des Transports, aux efforts immenses consacrés par son secteur pour doter l’Algérie d’infrastructures de base modernes, performantes et sûres, suscitant l’admiration des investisseurs étrangers, notamment les partenaires de la Chine, l’un des principaux thème de cette édition.

Cette thématique d’actualité s’inscrit parfaitement dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine. Des relations diplomatiques et économiques de qualité qui ont fait de la Chine le premier partenaire économique de l’Algérie. Selon les initiateurs su Salon, «la célébration de cet anniversaire symbolise la profondeur et la solidité des liens entre Alger et Pékin».

Cette thématique est d’autant plus d’actualité qu’elle vient mettre en avant la participation de l’Algérie au projet chinois de la «Route de la soie», une démarche stratégique par le fait qu’elle aide, via des investissements, au développement des économies des pays partenaires de la Chine.

Se déroulant sur deux journées, le SITTEM réunit l’offre et la demande afin de favoriser l’interaction et la synergie entre les différents participants. L’événement proposera cette année quatre grands ateliers, à savoir : les infrastructures logistiques en Algérie, un relais régional, la route de la soie et l’Algérie, la logistique, facteur de développement en Algérie, la sûreté et la sécurisation des transports, et la nouvelle stratégie logistique à l’exportation.

Comme chaque année, de nombreux experts enrichiront l’événement en partageant leurs connaissances sur le sujet. Des partenaires de prestige soutiennent cette troisième édition avec plus de 30 entreprises partenaires et plus de 500 participants professionnels.

Parallèlement à la partie conférence, le SITTEM proposera un programme varié de tables rondes étudiées suivant les dernières innovations et études afin de dévoiler les meilleures manières d’approcher ce nouvel objectif qu’est la promotion des relations économiques et commerciales avec la Chine. L’évènement permettra aussi, aux administrations concernées, de rappeler et de vulgariser les facilitations et mesures incitatives d’ordres financier, fiscal douanier ou d’assurance à l’export, décidées par les pouvoirs publics au profit des opérateurs économiques.

Cet événement constituera sans nul doute un carrefour d’échanges entre les institutions de l’État et les opérateurs économiques, d’une part, et entre ces opérateurs et les acteurs de la chaine logistique, d’autre part. L’événement se clôturera, avec la remise du trophée du meilleur Atelier qui sera décerné, lors d’un dîner-gala.

Mohamed Mendaci