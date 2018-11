énergie : Prévision de 2.714 milliards de dinars de fiscalité pétrolière dans le PLF-2019

«Le montant de la fiscalité pétrolière, prévue dans le cadre du PLF 2019, est estimé à 2.714,5 milliards DA», a souligné, jeudi dernier, le ministre de l’Energie. M. Mustapha Guitouni, qui s’exprimait devant la Commission des Finances et du Budget de l’APN à l’occasion de l’examen du projet de texte, a précisé qu’une enveloppe de 50,8 milliards DA avait été consacrée au budget de fonctionnement de son secteur, dont une grande partie est destinée à la subvention du prix de dessalement de l’eau de mer (87%), le budget d’équipement s'élève, quant à lui, à 49,6 milliards DA et sera principalement consacré au programme du soutien de l’Etat en matière d’énergie. Il convient de signaler, ici, que les prévisions sont effectuées sur la base d'un prix référentiel du baril de pétrole à 50 USD. Le ministre fera état, également, de la consécration de 24,1 milliards DA au Fonds national de soutien à l’investissement pour l’électrification et la distribution publique du gaz, outre les 20 milliards DA à la subvention de la facture d’électricité dans les wilayas du Sud, et 5,5 milliards DA aux deux programmes d'énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie.

Aussi et dans le but de satisfaire les besoins du marché national en produits énergétiques et augmenter les recettes d’exportation, un ambitieux programme de développement, à moyen terme, a été tracé. Ce programme tend aussi à élargir l’activité d’exploration, en réduisant le coût de production et en améliorant l’exploitation des champs de pétrole, ce qui renforcera, poursuit le ministre, la production des hydrocarbures à moyen et long termes. Le secteur œuvre également à développer les activités de transformation à travers la réalisation de nouveaux projets pétrochimiques et le parachèvement du programme de réhabilitation et de rénovation de la raffinerie d'Alger et ce, en vue d’accroître les capacités de raffinage de 2,7 millions de tonnes/an actuellement à 3,65 millions de tonnes/an.

L’on relève, aussi, le lancement d'un appel d’offres pour la réalisation de nouvelles raffineries à Hassi Messaoud et à Tiaret devant entrer en service en 2022, avec une capacité de raffinage de 5 millions de tonnes/an chacune. Ainsi, les capacités de raffinage passeront, à moyen terme, de 29,62 millions/an actuellement à 40,565 millions de tonnes/an. Notons, dans le même contexte, que «Naftal» a prévu plusieurs projets pour augmenter les capacités de stockage et de distribution en créant de nouveaux moyens à l’instar des stations de distribution. Pour ce qui est des investissements «hydrocarbures», le ministre a annoncé qu’une enveloppe de 59 milliards Usd est destinée principalement aux activités de recherche et d’exploration, pour la période 2018-2022. Par ailleurs et s’agissant des capacités de production en électricité, celles-ci ont connu une stabilité atteignant, fin septembre 2018, 18.000 MW. «Le secteur s’attellera au renforcement de ces capacités avec l’entrée en service de nouvelles stations avec une capacité de 8.000 MW en 2022», indique le ministre.

M. Guitouni révélera aussi que «la commission de régulation d’électricité et de gaz lancera, dans un futur proche, un appel d’offres par voie de mise aux enchères pour la réalisation de nombre de stations de production d’électricité par le moyen de l’énergie solaire avec une capacité de production globale atteignant les 150 MW». Le ministre qui met l’accent sur le fait que Sonatrach compte également sur le secteur des énergies renouvelables inscrit dans sa vision stratégique 2030, précise que ce groupe avait tracé un programme ambitieux concernant certains sites industriels relevant du secteur des hydrocarbures pour couvrir 80% des besoins des sites pétroliers en électricité. Ce programme qui vise la production de 1,3 GW et qui permettra de produire 1 milliard m3 de gaz/an, «sera accompagné d’opérations pour promouvoir la maîtrise énergétique et la rationalisation de la consommation en procédant à l’efficacité énergétique dans les structures et les foyers», souligne le ministre.

S. G.