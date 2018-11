Revalorisation des pensions de retraite : Une majoration de 5% en 2019

Dans le but de conforter le pouvoir d’achat des retraités, le gouvernement a décidé la revalorisation des pensions de retraite. En effet, une hausse allant jusqu’ a 5 % en faveur de 3, 2 millions de retraités algériens est prévue dès 2019. Cette annonce a été faite mercredi soir, par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale lors de la présentation du budget de son secteur devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre du projet de loi de finances 2019.

M. Mourad Zemali a fait savoir qu’en dépit de la situation financière de la Caisse nationale de retraite (CNR), qui enregistre un déficit estimé à 580 milliards de dinars, cette majoration vient conforter la volonté politique à venir en aide à cette catégorie sachant que de nombreux retraités peinent à subvenir à leurs besoins.

«Au total, il s’agit d’un montant de 1 282 milliards de dinars octroyés chaque année aux bénéficiaires», a-t-il dit. Lors de cette rencontre, le ministre s’exprime sur les difficultés financières enregistrées par la CNR. Selon lui, le déficit s’est accentué en 2014 passant de 155,1 milliards de dinars à 336,8 milliards en 2016 et 479,1 milliards en 2017, état de fait qui a poussé l’État à injecter 500 milliards de dinars en 2018 afin d’assurer le paiement des pensions de retraite. M. Zemali a, a ce propos, annoncé que le projet de loi de finances 2019 autorise au Fonds national d’Investissement (FNI) à octroyer des crédits au profit de la Caisse nationale des retraites (CNR) en vue de soutenir ses capacités de couverture des pensions de retraite et lui permettre de préserver ses équilibres financiers .

«Le PLF 2019 prévoit une nouvelle mesure autorisant le FNI à octroyer des crédits au profit de la CNR à des taux d’intérêt pris en charge par le Trésor public à long terme (jusqu’à 40 ans)», a-t-il indiqué.

Poursuivant ses propos, M. Zemali a affirmé que le système de sécurité sociale constituait l'un des principaux pivots de la politique de l’Etat en matière de protection sociale, laquelle se manifeste par sa contribution particulière à la prise en charge des dépenses de la solidarité nationale visant la protection des citoyens à faible revenu.

Dans ce contexte, M. Zemali a précisé que les affectations octroyées au titre des dépenses de la solidarité nationale pour l'exercice 2019 sont estimées à 97,539 milliards DA consacrés à assurer la couverture sociale des franges vulnérables, notamment à travers une allocation complémentaire mensuelle au profit des retraités et des invalides et une revalorisation exceptionnelle des pensions de retraite dans le cadre de la CNAS et de la CASNOS.

Par ailleurs, le ministre a affirmé qu'une enveloppe de 88 milliards DA a été consacrée au financement forfaitaire des établissements de santé publics au titre de l'exercice 2019, soit une hausse de 10% (8 milliards).

S’agissant du budget de son secteur dans le cadre du PLF 2019 estimé à 181,093 milliards DA, M. Zemali a noté que plus de 90% du budget de fonctionnement étaient destinés à la promotion de l'emploi, la modernisation de l'administration et la couverture sociale des franges vulnérables. «Dans le cadre de ce projet de loi, un budget de 49,1 milliards DA a été affecté au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), sachant que les recrutements dans le cadre de ce dispositif ne se feront qu'en remplacement des fonctionnaires ayant été recrutés au titre des placements classiques dans le monde du travail» a-t-il dit, tout en précisant que son département ambitionne d'atteindre 400.000 placements en 2019. «Tous les efforts seront orientés vers ce type de placements», a conclu le ministre.

Sarah A. Benali Cherif