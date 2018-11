Ouverture des inscriptions pour la Promotion des enseignants

Le ministre de l'Education nationale a annoncé ce week-end sur son compte Facebook, l’ouverture des inscriptions de promotion des enseignants aux grades d’enseignants principaux et d’enseignants formateurs pour les trois cycles d'enseignement et expliqué les procédures relatives à l'opération par voie d'inscription sur les listes de qualification. Ces inscriptions s’étaleront du 11 au 25 novembre 2018 prochain, et les Commissions administratives paritaires devront se réunir d’ici le 2 décembre 2018. Les résultats seront connus au plus tard, le 6 décembre. A travers cette opération le secteur escompte pourvoir pas moins de 4.106 postes disponibles à travers le territoire national, a précisé Mme Nouria Benghabrit.

Pour ce qui concerne les catégories concernées par cette opération, celles-ci ont été définies dans un procès-verbal ayant sanctionné la réunion tenue ce jeudi, entre le ministre et les cadres de son département. Ainsi, les grades concernés par les promotions sont, «les fonctionnaires titulaires appartenant aux grades d'enseignement remplissant les conditions juridiques requises pour la promotion, par voie d'inscription sur les listes de qualification, prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'éducation nationale». Et d’ajouter qu’en ce qui concerne les enseignants du cycle primaire que les enseignants ayant dix ans d'ancienneté sont concernés par la promotion au grade de professeur principal, tandis que les enseignants principaux justifiant le même nombre d'années d'expérience sont concernés par la promotion au grade de professeur formateur. Pour ce qui est du cycle moyen, le ministère a précisé que la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement moyen concerne les enseignants ayant 10 ans d'ancienneté, tandis que la promotion au grade d’enseignant formateur concerne les professeurs principaux justifiant le même nombre d'années d'expérience.

Quant au cycle secondaire, cette promotion est destinée aux enseignants ayant 10 ans d’ancienneté pour obtenir le grade de professeur principal. Ces derniers seront promus au grade de professeur formateur. Les procédures de promotion par voie d'inscription sur les listes de qualification portent en premier lieu sur l'élaboration d'une liste nominative comportant tous les enseignants éligibles à cette promotion, «quelle que soit la matière d'enseignement» en totalisant l'ancienneté requise jusqu'au 31 décembre 2017.

A ce propos, le procès verbal de réunion a insisté sur l'impératif de se conformer à certaines conditions, notamment celles relatives à l'exclusion des enseignants qui ne remplissent pas les conditions de la promotion aux grades supérieurs, à savoir ceux qui sont promus au grade de professeur principal n'ayant pas l'ancienneté requise, les professeurs promus au grade de professeur principal ou formateur dont les dossiers n'ont pas encore reçu de visa, les enseignants mis à la retraite ainsi que les professeurs admis aux examens professionnels organisés en 2018 pour accéder aux grades de directeur d'établissement éducatif concernés par la formation spécialisée.

Par ailleurs, il faut savoir que les enseignants admis aux examens professionnels ou après inscription sur les listes de qualification en 2018 pour l'accès aux grades de censeur, de conseiller en éducation et de directeur adjoint au primaire sont exclus de cette promotion.

Rappelons que, plus de 740.000 candidats ont passé, le 12 juin dernier, le concours de recrutement organisé par le ministère de l’Éducation nationale pour pourvoir 8.586 postes pédagogiques et administratifs au niveau national. Sami Kaïdi