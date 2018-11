Annaba : Le dossier du quota de 7.000 logements LPL sera clos à la mi-décembre

Ce qui reste du quota des 7.000 logements publics locatifs (LPL) destinés à la seule commune d’Annaba sera attribué le 15 décembre prochain. Cette opération, qui clôt définitivement le dossier de ce quota de logements publics locatifs, premier du genre dont a bénéficié la commune d’Annaba depuis l’indépendance, coïncide avec les vacances d’hiver.

Ce qui permettra aux enfants des parents bénéficiaires de ces logements de poursuivre normalement leur scolarité au niveau de leur lieu de résidence, en l’occurrence la nouvelle ville de Draa Errich. A cet effet et devant l’impatience des citoyens concernés par cette opération, le wali, Toufik Mezhoud, a exhorté les membres de la commission de daïra d’étudier les dossiers des postulants dans les meilleurs délais, ce qui corrige ce qui a été rapporté par certains organes de presse faisant état de l’attribution du reste du quota de 7.000 logements publics locatifs à la mi-novembre.

Pour rappel, des représentants des protestataires réclamant l’attribution de logements, avaient été reçus par le wali en octobre dernier au siège de la wilaya où il a été décidé la distribution de logements au cours du mois de décembre. 2.897 candidats à l’attribution du quota de 7.000 LPL, représentant les différents quartiers de la wilaya, sont concernés par l’ultime contrôle de leurs dossiers avant la réception des clefs. Près de 2.000 familles ont été relogées jusqu’à présent à Draa Errich dans le cadre de l’attribution du quota de 7.000 LPL.

Plus de 6.000 logements, tous segments confondus, ont été attribués à Annaba depuis le début de l’année pour atteindre un total de plus de 12.000 unités d’ici la fin du mois de décembre 2018.

B. Guetmi