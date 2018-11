Communauté nationale établie à l’étranger : Remise du 1er contrat aux souscripteurs du LPP à Oran

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a supervisé, jeudi dernier à Oran, la cérémonie de remise du 1er contrat des souscripteurs de logement LPP (Logement promotionnel public), parmi les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger.



Pas moins de 20.000 demandes déposées par les émigrés désirant acquérir un logement de type LPP, dans leur mère-patrie, a indiqué le ministre dans une allocution prononcée à cette occasion, avant d'ajouter que l'inscription demeure ouverte jusqu'à la fin de l'année en cours. M. Temmar a rappelé que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait promis, en 2014, à la communauté nationale établie à l'étranger, de garantir leur droit au logement dans leur pays, d'autant plus que la possibilité de bénéficier du logement de type LPP a été ouverte en ce sens, en remplissant des conditions simples, dont l'essentiel est de ne pas avoir bénéficié auparavant d'un logement, que le souscripteur soit inscrit dans les consulats généraux à l'étranger et que le versement doit se faire en devises. Plusieurs réunions, rappelle le ministre, ont été organisées dans des pays à forte concentration de la communauté algérienne, à l'instar de la France (Paris, Lyon et Marseille), de la Belgique, de l'Arabie saoudite (Djeddah et Riyad), des EAU (Dubaï et Abu Dhabi) de l'Angleterre, des USA et du Canada. M. Temmar a fait savoir que le 1er quota de 2.000 unités LPP sera attribué à la communauté nationale établie à l'étranger, et ce, dans l'attente de la mise en chantier d'autres projets à partir de début 2019, après que toutes les demandes auront été recensées. Le choix du site de logement a été élargi, passant de 24 à 48 wilayas, avec la possibilité offerte à chaque demandeur pour le choix de la wilaya selon la fiche de vœux.