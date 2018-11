Volume des exportations hors hydrocarbures : 3 milliards de dollars à la fin 2018

Le volume des exportations hors hydrocarbures atteindra à la fin de l’année en cours trois milliards de dollars, a indiqué jeudi dernier à Mila le chef du bureau promotion du commerce extérieur auprès du ministère du Commerce, Farouk Hamdaoui, lors d’une rencontre portant sur «La promotion des exportations hors hydrocarbures» organisée au centre universitaire Abdelhafid-Boussouf. «Le volume des exportations a connu une évolution cette année comparativement à l’année dernière où près de deux milliards de dollars ont été enregistrés», a précisé le responsable, détaillant «qu’au huit premiers mois de l’année en cours, les exportations ont dépassé les 2 milliards de dinars et devront atteindre 3 milliards à la fin de l'année». Evoquant les efforts déployés par l’Etat pour la diversification des exportations à travers notamment une armada de mesures de facilitations fiscales et douanières, M. Hamdaoui a rappelé «les chantiers ouverts», dans le cadre de la stratégie du ministère du Commerce visant l’instauration d’un climat propice à l'exportation, l’appui à la compétitivité des produits algériens sur les marchés étrangers, l’établissement d'un guichet unique pour faciliter les procédures douanières et le transit des marchandises à travers les ports. Il a, dans ce contexte, cité également la préparation du dossier du projet du Fonds de promotion des exportations, confié par le ministre de tutelle à une équipe d’experts avec pour mission la révision des mécanismes du travail et d’intervention de ce Fonds, ainsi que les critères d’indemnisation dans le cadre de ce même organisme. De son côté, le chef du bureau de gestion des moyens d’appui à l’exportation, Abdelatif Houari a mis en avant le rôle et les missions du Fonds de promotion des exportations dans l’accompagnement des exportateurs et des opérateurs économiques désireux de prendre part à événements économiques à l'étranger, des expositions et des Salons notamment. Puisant dans les chiffres, le représentant de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), Boualem Bouadhma, a indiqué que sur un million de petites et moyennes entreprises (PME) opérationnelles à l’échelle nationale, seulement 10% se sont orientées vers l’exportation appelant les PME à tenter l’expérience et à œuvrer à rendre leurs produits compétitifs.

A rappeler que la rencontre sur «La promotion des exportations hors hydrocarbures» a été organisé par la chambre locale du commerce et d’industrie, CCI-Beni Haroun avec la collaboration de la maison de l’entrepreneuriat du centre universitaire Abdelhafid-Boussouf.