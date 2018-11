NOUVELLES DE Tizi-Ouzou

Collectivités locales

Baliser le terrain pour l’investissement

l Réunion entre le wali et les opérateurs économiques

Le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, a informé, hier, les opérateurs économiques de la wilaya sa détermination à accompagner et encourager toutes les initiatives d’investissement dans tous les domaines dans cette région recelant d’énormes potentialités.

S’exprimant lors d’une rencontre «prise de contact» avec les opérateurs de la wilaya qui s’est déroulée à la salle des réunions du cabinet, Abdelhakim Chater n’a pas cessé de rassurer ses hôtes quant à la disposition des membres de son exécutif, particulièrement ceux qui sont directement concernés par l’investissement, à répondre dans les meilleurs délais à toutes les doléances des opérations économiques de la région et lever toutes les contraintes objectives entravant la concrétisation des projets d’investissement. Le premier responsable de l’exécutif de la wilaya de Tizi-Ouzou a également mis en avant la nécessité de booster la dynamique d’investissement en mettant en place toutes les conditions nécessaires susceptibles d’encourager les potentiels investisseurs dans la région. Des mesures incitatives, notamment la viabilisation des zones d’activités et industrielles existantes, la création d’autres zones à travers les communes, la levée des contraintes bureaucratiques, doivent être prises rapidement pour concrétiser tous les projets d’investissement inscrits à l’indicatif de la wilaya, a-t-il précisé, en exhortant les responsables locaux concernés par ce volet à coordonner leur travail afin d’accélérer la concrétisation des projets. Concernant les opérateurs économiques qui ont bénéficié de lots de terrain à travers des zones d’activités et industrielles de la wilaya, sans pour autant réaliser leur projet, le wali a indiqué que des mises en demeure sont d’ores et déjà adressées à ces derniers les sommant de lancer les travaux de réalisation respectif faute de quoi il sera procédé au retrait de la décision d’affectation des lots, qui seront ensuite réattribués à d’autres investisseurs.

Comme il a exhorté les responsables gestionnaires de ces zones de ne pas attribuer d’actes de propriété aux opérateurs qui n’ont pas avancé dans la réalisation de leur projet. L’acte de propriété des lots de terrains à l’intérieur de ces zones sera désormais tributaire de l’avancement des projets pour lequels ce terrain a été attribué, a insisté le wali.

«Il est inadmissible que des terrains soient attribués au niveau de ces zones pendant plusieurs années sans que l’investissement prévu sur ces terrains ne soit concrétisé», a-t-il déploré, en assurant que cette situation ne se reproduira jamais avec lui. Présent lors de cette réunion, le directeur local de l’industrie et des mines, Hamitouche Moula, nous a fait savoir que le projet de réalisation de deux nouvelles zones d’activités à Tizi-Ghenif et de Draa El Mizan d’une superficie globale de quelques 44 hectares est en phase de viabilisation et d’indemnisation des propriétaires des terrains expropriés.

Une enveloppe financière de l’ordre de 150 milliards de centimes est mobilisée pour les besoins de ces opérations d’indemnisation et de viabilisation de ses deux zones dont l’étude d’impact est approuvée et le permis de bâtir finalisé, nous a-t-il indiqué.



Risque de l’utilisation du gaz naturel

Lancement d’une caravane de sensibilisation

La direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi-Ouzou a lancé une caravane de sensibilisation des citoyens sur la bonne utilisation du gaz naturel. Le lancement officiel de cette caravane s’est fait au village Ighil Lmal dans la commune d’Ath Zmenzer où on a procédé à la mise en service du gaz au profit de 971 foyers, à l’occasion des festivités commémoratives du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de novembre 1954. Cette campagne concernera les régions où la mise en service du gaz est récente ou imminente et ce, dans le but de faire connaitre les avantages qu’offre cette commodité et son impact positif sur la vie des citoyens, mais aussi dans le but de prévenir contre les dangers que peut engendrer la mauvaise utilisation de cette énergie par le non-respect des règles de sécurité ainsi que des appareils contrefaits, ne répondant pas aux normes de sécurité, a fait savoir dans un communiqué la direction locale de distribution de l’électricité et gaz. La campagne programmée sur toute la période hivernale 2018/2019 touchera plus de 30 localités de la wilaya de Tizi-Ouzou : Aghribs, Yakourène, Fréha, Azazga, Béni Douala, Béni Zmenzere, Bouzeguène, Ain Zaouia, Tizi Ghenif, Bounouh, M’Kira, Mekla, Ait Khelili, Ouacif, Ait Abdelmoumène, Béni Yenni, Abizar, Azzeffoun, Ifflissen, Tala Athmane, Makouda, Mizrana, Tigzirt, Timizart, Iferhounene, Maâtkas, Larbaa Nath Irathen, Souamaa, Aghrib, Ouadhias, Djemaa Saharidj... Elle se présente sous différentes formes, notamment des actions de proximité pour le grand public, des portes ouvertes et des séances pédagogiques destinées aux élèves du primaire et moyen. En collaboration avec les directions de l’Education, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, la Protection Civile de la wilaya de Tizi-Ouzou, la D.D. de Tizi-Ouzou organisera également des rencontres d’information, des débats sur le thème du gaz naturel, ses avantages et les dangers de sa mauvaise utilisation. Des démonstrations sur les gestes qui sauvent et les premiers secours en cas de fuite de gaz ou d’asphyxie au monoxyde de carbone seront enseignés. Des flyers et dépliants seront aussi distribués, des affiches de sensibilisation placardées dans les places publiques, les halls d’accueil des agences commerciales et dans les immeubles au passage des attachés commerciaux pour la relève, pour toucher le maximum de personnes, visant à rappeler ainsi à la population l’importance de la vigilance quant à l’utilisation du gaz naturel qui doit rester une source de confort, non une source de malaise, a par ailleurs précisé la même source, en indiquant que cette caravane est plus que jamais recommandée vu l’évolution constante de l’utilisation du gaz naturel dans la wilaya grace aux programmes publics visant à alimenter l’ensemble du territoire de la wilaya.

Pour rappel, la direction de distribution a raccordé depuis le premier janvier 2018 pas moins de 17.795 foyers au gaz naturel sur 644 kilomètres de réseau à travers le territoire de la wilaya.

Culture et patrimoine

Tomber de rideau sur le festival du tapis d’Ath Hichem

• L’Etat continuera à accompagner la production artisanale

Le rideau est tombé mercredi dernier sur la 9e édition du Festival culturel local du tapis d’Ait Hichem qui s’est déroulée pendant cinq jours à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. La cérémonie de clôture de cette manifestation culturelle dédiée au tapis d’Ath Hichem a été présidée par le wali de Tizi-Ouzou, Abdelhakim Chater, en présence de l’exécutif de l’APW, des élus locaux et nationaux ainsi que du directeur général du tourisme au ministère du tourisme et de l'artisanat, Sofiane Zoubir et du directeur central au ministère de la Culture, Nordine Bouguendoura. L’ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, El hadi Ould Ali, était également parmi cette forte assistance chaleureusement conviée à prendre part à cette cérémonie de clôture de cette 9e édition devenu le carrefour de l'artisanat national, particulièrement le tapis. Dans son allocution de clôture, Abdelhakim Chater a rappelé l’importance de l’artisanat dans le développement économique et réitéré la détermination des autorités à accompagner tous les artisans dans l’accomplissement de leur métier, et ce, dans l’objectif de perpétuer ces activités artisanales. Le wali a également rendu un vibrant hommage aux tisseuses d’Ath Hichem pour leur persévérance à préserver cette activité artisanale ancestrale en dépit de multiples contraintes auxquelles elles ont été toujours confrontées. Conscient de ces difficultés, le wali a décidé à cette occasion de la mobilisation d’une enveloppe de 100 millions de centimes au profit des tisseuses d’Ath Hichem pour les encourager à persévérer dans leur activité ainsi que la réservation de 30 postes d’emploi dans la formule «formation-emploi» au profit de l’école de formation du village Ath Hichem dont bénéficieront les filles artisanes. Abdelhakim Chater a aussi évoqué la possibilité de l’acquisition de la matière première rentrant dans la production du tapis, notamment la laine, par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et l’organisation d’une caravane des artisanes de la wilaya de Tizi-Ouzou vers la wilaya de Médéa pour leur permettre de promouvoir et écouler leurs produits. La 9e édition du festival a permis aux tisseuses du village Ath Hichem ainsi que celles venues des autres localités et wilayas du pays de vendre leurs produits et de constituer un plan de charges qui leur permettra de relancer la production en prévision d’autres commandes et foires commerciales.

Il est à rappeler que 27 ateliers de tissage représentant 10 wilayas du pays ont pris part à ce festival. Enfin, le commissariat du festival culturel local du tapis d’Ath Hichem a saisi cette occasion de clôture pour honorer le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en lui offrant un tapis, un tableau et une sculpture en bois d’œuvres d’artisanes et artisans, en signe de reconnaissance à tout l’intérêt qu’il a toujours porté aux artisans et tisserandes d’Ath Hichem.

Faits divers



Il promettait des visas moyennant des sommes d’argent

Un escroc interpellé et placé en détention préventive



Dans le cadre d’une enquête ouverte pour escroquerie, les forces de police de la brigade de recherche et d’intervention –BRI) relevant du service de wilaya de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, ont interpellé au courant de cette semaine l’auteur de cette escroquerie, apprend-on de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. L’individu interpellé suite à des investigations entreprises par les mêmes services, âgé de 47 ans et demeurant dans la commune de Tizi-Ouzou, promettait, selon la même source, à des citoyens l’obtention des visas moyennant des sommes d’argent.

Pour ne pas rembourser ces «clients» à qu’il n’a pas obtenu de visa, l’escroc en question est allé jusqu’à simuler un enlèvement, un simulacre qui n’a toutefois pas duré longtemps devant les investigations poussées des éléments de la BRI. Une procédure judiciaire a été instruite à son encontre pour escroquerie et fausse déclaration. Présenté au parquet de la ville de Tizi-Ouzou, mardi dernier, le mis en cause dans cette affaire a été placé en détention préventive pour les chefs d’inculpation d’escroquerie et fausse déclaration.



Mechtras (Boghni)

Arrestation d’un individu pour détention d’armes et munitions sans autorisation

Les forces de police de la brigade de recherche et d’intervention –BRI) relevant la Sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou, ont procédé, au courant de la semaine passée, à l’arrestation dans la région de Mechtras (daïra de Boghni), d’un individu, âgé de 37 ans, demeurant à Mechtras, daïra de Boghni, suspecté de possession d’une arme à feu sans autorisation, a indiqué la cellule de communication de la même sûreté dans un communiqué. Les recherches effectuées ont permis de découvrir dans le domicile du suspect arrêté, une carabine détenue sans autorisation, une importante quantité de munition de différents calibres, des produits pour confection de munitions, des armes blanches, ainsi qu’une somme d’argent issue de la vente de ces produits, a précisé la même source, en indiquant qu’une procédure judiciaire a été instruite à son encontre. Présenté mardi dernier au parquet de Draa El Mizan, il a été placé en détention préventive pour les chefs d’inculpation de détention d’armes de 6e et 7e catégories sans autorisation légale, détention de munitions de différentes catégorie et calibres sans autorisation de l’Autorité habilitée.