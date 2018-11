Union africaine : 45 dirigeants attendus au 11e sommet extraordinaire

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré, jeudi, que 45 dirigeants sont attendus au 11e somment extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine (UA), prévu les 17 et 18 novembre, au siège de l'organisation à Addis-Abeba.

Dans un communiqué de presse, le ministère éthiopien a indiqué que «les dirigeants africains discuteront de la nécessité de procéder à des réformes de la Commission de l'UA, de rendre l'organisation continentale plus efficace pour répondre aux besoins de ses 55 États membres et de rendre l'UA capable de faire face aux problèmes régionaux et internationaux», ont ajouté des médias éthiopiens. Les dirigeants discuteront, notamment des progrès réalisés en ce qui concerne les objectifs d'intégration économique et politique continentale présentés dans l'Agenda 2063 de l'UA, ont poursuivi les mêmes sources. Le 11e sommet extraordinaire sera présidé par une réunion des ministres des 55 États membres de l'UA, les 14 et 15 novembre, qui fixera l'agenda du sommet, a précisé le communiqué de la diplomatie éthiopienne. Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a réitéré récemment que des progrès importants avaient été enregistrés depuis le lancement du processus de réforme du bloc en janvier 2017.

«La rationalisation de nos méthodes de travail a donné lieu à une plus grande efficacité dans la conduite des affaires de notre Union. Les progrès vers l'autonomie financière ont établi les conditions d'une meilleure possession de nos politiques et efforts.

L'amélioration en cours de la représentation des jeunes et des femmes au sein de la Commission y insufflera un plus grand dynamisme et plus d'innovation.

Il faut toutefois reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire», a souligné M. Faki Mahamat.

«Les objectifs ambitieux de l'Agenda 2063 de l'UA nécessitent, pour leur réalisation, une Union plus fonctionnelle et plus efficace», a-t-il fait savoir.