Arbitrage : 26 arbitres sanctionnés par la CAF

Vingt-six (26) arbitres africains ont été sanctionnés pour diverses raisons, a indiqué le président de la Confédération africaine de football (CAF) lors de la réunion de la commission technique et développement de la CAF, tenue jeudi au Caire. Au regard des actualités: violences dans les stades, arbitre qui refuse la VAR, un joueur qui déchire son maillot devant son entraîneur complice... le président de la CAF a réaffirmé sa volonté de continuer à entreprendre les différentes réformes. Malgré les 26 arbitres sanctionnés et les investigations en cours, Ahmad Ahmad se dit encore loin des objectifs dÆassainissement de la CAF. Ahmad a rappelé la restructuration statutaire des unions zonales pour en faire des structures de développement et a annoncé la décision dÆactions concertées sur le continent avec la FIFA, venue dernièrement à la CAF pour une réunion de coordination. D'autre part, le président de la CAF a donné chèque blanc aux membres de la commission technique et développement dirigée par Leodegar Tenga pour entreprendre toutes conceptions de programme de développement, de mise en oeuvre et dÆapplication de ces programmes sur le terrain pour que le football africain retrouve la place quÆil mérite sur le plan mondial. L'ancien directeur technique national de la Fédération algérienne de football, Toufik Korichi, est membre de cette commission et a pris part aux travaux de la première réunion, jeudi au siège de la CAF au Caire.