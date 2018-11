Championnats du monde 2018 : Les équipes algériennes éliminées dès les premiers tours

Les équipes algériennes de kata et kumité (messieurs et dames) engagées dans les épreuves par équipes des Mondiaux 2018 de karaté, ont été éliminées en phase de poules, disputée jeudi à Madrid (Espagne). La meilleure performance a été signée par l'équipe masculine de kata qui après avoir battu l'Angleterre (3-2), s'est inclinée en demi-finale de poules face à l'Italie (1-4). En kumité, l'équipe algérienne toujours en course dans le tableau masculin après sa victoire face à la Chine (3-1), défiera le Kazakhstan. Chez les dames, les équipes de kumité et kata ont été éliminées au premier tour, respectivement, face à la Russie (2-3) et la Serbie (0-5). La 4e journée de compétition, prévue vendredi, sera également consacrée aux épreuves par équipes (messieurs et dames), selon le programme officiel. La sélection nationale prend part au rendez-vous de Madrid avec 18 athlètes dont huit dames. Selon les organisateurs, quelque 1.400 karatékas de 132 pays dont une quarantaine de nations africaines, prennent part aux Mondiaux-2018, ce qui constitue un record, poussant la Fédération mondiale à rallonger la compétition d'un jour. Ce tournoi mondial sera l'unique à ce niveau avant les débuts olympiques de la discipline à Tokyo-2020. Chaque médaillé d'or obtiendra environ 2.000 points dans le nouveau classement olympique, établi en juillet dernier et par le biais duquel les karatékas se qualifieront aux Jeux de 2020 à Tokyo.