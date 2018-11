Ligue1 (14e journée) : ESS-JSS, l’affiche du jour

Cette 14e journée sera marquée, aujourd’hui, par le face-à-face, très important, qui aura lieu au stade du 08-mai 45 entre l’ESS et la JSSaoura. Les sétifiens, qui sont en train de revenir en trombe suite à leur dernière victoire à Bordj Bou Arréridj, vont tout faire pour continuer sur leur lancée en accueillant les redoutables gars du sud. Toujours est-il, dans leur fief de Sétif, ils restent intraitables.

C’est ce qu’ils vont faire pour ne pas rater l’occasion pour s’accrocher aux équipes de tête en attendent de se déplacer bientôt à Bologhine pour y rencontrer l’USMA en match retard. Il ne faudra pas, cependant, sous-estimer cette équipe de la JSSaoura qui avait réussi brillamment à accrocher le MCA au stade du 5-Juillet (0 à 0).

A Constantine, l’équipe locale, qui vient de se séparer, à l’amiable, de son entraîneur Amrani en raison du manque de résultats, fera tout pour passer, avec brio, l’écueil des tadjenantis. Il est certain que cette équipe de la région de Mila ne va pas leur faciliter la tâche. Une grande bataille attend les deux équipes, mais avec un « léger » avantage pour les locaux, même si Abid, blessé, ne sera pas là.

A Bologhine, le PAC, en légère amélioration, aura fort à faire devant une équipe de Aïn M’lila qui essaye par tous les moyens de remporter la rencontre surtout qu’elle ne joue pas dans son terrain «fétiche» de Demène-Debih. Il lui sera, cependant, difficile de résister à la «fougue» des jeunes pacistes.

Au stade du 20-Août, le CRB, qui n’a pu passer l’obstacle des saouris de Béchar, dans l’autre stade du 20-Août, en se faisant battre sur le score de 2 à 0, est appelé à se «réveiller». Aujourd’hui, il ne doit pas laisser les équipes les plus proches prendre le large. Avec la prise en main de la direction générale du club par Saïd Allik, l’ancien président de l’USMA, les choses pourraient aller dans le bon sens et peut-être valoir aux rouge et blanc, une victoire salutaire, synonyme d’espoir. Les autres rencontres auront lieu le lundi (MCO-USMA) et mardi (JSK-NAHD et MCA-USMBA). Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.