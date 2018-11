Dans la LUCARNE : Pour plus de crédibilité !

Ces derniers jours, on ne peut pas dire que notre football a vécu dans l'allégresse et la bonhomie. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été "chahuté " de toutes parts. Il faut dire que les observateurs sont un peu surpris par ce qui se passe dans notre championnat national au niveau de son élite. Du coup, certains n'ont pas manqué de montrer leur regret suite au départ de Kerbadj de la LFP. Car, faut-il le répéter, on n'avait pas vécu une telle situation où l’on reporte des matches comme on "change de chemises". Une situation qui a vraiment été mal vécue par tous les spécialistes à propos de ce qui se passe chez nous ces jours-ci dans notre football. C'est vrai qu'il y a eu auparavant des reports. Ce n'est pas uniquement l'apanage de la présente Ligue du Football Professionnel de Abdelkrim Medouar. Il s'agit de pratiques qui existaient et qui existeront certainement. Cela fait partie presque de notre football et de ceux qui le gèrent. Toutefois, ce que nous avions vécu il y a quelques jours seulement ne peut que nous surprendre et nous pousser à se demander sur ce qui se déroule dans les structures qui sont là pour faire respecter la loi sans léser personne. Leur souci premier, faut-il mettre en exergue, c'est de se comporter équitablement avec tout le monde sans parti pris aucun. C'est l'essence même de l'institution d'une structure, la LFP, pour gérer le football professionnel, entamé, comme on le sait, lors de la saison 2010/2011. Plus de sept ans après, on ne peut pas dire que nous sommes dans "une maison de verre" où tout est transparent. Bien au contraire, c'est toujours l'opacité en matière de prise de décision. Cela est apparent suite au litige qui avait éclaté concernant la programmation du match USMA-JSK comptant pour la 13e journée du championnat national entre l'USMA et la JSK. La «cacophonie» qui avait suivi, notamment avec la montée au créneau du président de la JSK, avait fait que la situation a pris une autre tournure, puisque Medouar a pris une décision, en soirée, qui avait mis tout le monde K.O debout du fait que personne ne l'avait attendue, puisque dans la journée, il avait montré une «fermeté, apparemment, sans faille» avant de décider de reporter le match à hier, vendredi, à Bologhine. Les membres de son bureau de Ligue ont tout simplement décidé de "geler" leurs activités jusqu'à ce que le président de la FAF se réunisse avec eux et les rassurent de leur situation actuelle. Car, ils affirment presque tous, hormis deux membres qui étaient absents, qu'il prend des décisions unilatérales sans demander l'avis de quiconque. D'ailleurs, après le dernier report relatif au match USMA-JSK, qui a eu lieu finalement hier, vendredi à Bologhine, les membres du Bureau exécutif de la Ligue ont décidé de «geler leur travail» pour le moment. Ils ne sont pas contre le travail avec Medouar, mais il doit, selon eux, changer de comportement et d'attitude à leur égard. C'est-à-dire qu'une décision donnée ne peut être prise que collégialement. Ce qui n'est pas encore le cas. Par leur prise de position, ils veulent montrer à tous et notamment au président de la FAF qu'ils ne veulent pas rester en retrait de ce qui s'y passe au sein de la LFP. Ce n'est pas uniquement l'affaire du président, mais surtout du bureau exécutif de la Ligue. Pour plus de fermeté et surtout de crédibilité, la LFP ne doit pas prendre des décisions comme cela d'une manière irréfléchie et surtout individualiste. On lui demande tout simplement de travailler avec eux et non pas faire «cavalier seul». Cela ne peut mener qu’à un «cul de sac».



Hamid Gharbi