L’ambassadeur sahraoui au forum d’eChaâb : « Le discours du Roi du Maroc n’augure rien de bon »

L’ambassadeur sahraoui, M. Abdelkader Taleb Omar, a fait part hier de ses craintes de voir les prochaines négociations, qui doivent se tenir à Genève, ne pas aboutir. Invité hier du Forum du quotidien arabophone Echaâb, pour évoquer les deniers développements enregistrés dans ce dossier, le représentant de la République sahraouie a déclaré que la teneur du discours prononcé par le roi du Maroc «n’augure rien de bon».

Il n’y aura pas de changement dans les prochaines étapes. Le Maroc a condamné les négociations à un échec anticipé «car selon lui ce discours» ne reflète aucune volonté de la part du Maroc de mettre un terme à son occupation «des territoires sahraouis. Bien au contraire estimera le conférencier, il dénote de l’entêtement du Maroc à aller à contrario de la légalité internationale. Pour preuve, estimera l’ambassadeur sahraoui, le Roi du Maroc donne l’impression dans son discours de vouloir collaborer avec l’ONU et en même temps il veut imposer ses référents qui sont l’autonomie et l’unité de l’intégrité territoriale. Or rappellera-t-il les résolutions 24/14 et 24 /40 de l’ONU appellent à des négociations sans préalables. «Le roi du Maroc a tranché» a-t-il indiqué et «dans ce cas il n’y a pas lieu d’entamer les négociations». Il rappellera le communiqué sahraoui rendu public au lendemain de ce discours et dans lequel le Polisario dénonce cette orientation et appelle la Communauté internationale à exercer des pressions sur le Maroc pour qu’il se rende à Genève avec la volonté de faire avancer les négociations. «Il ne suffit pas d’aller à la table de négociations, il faut des progrès», a-t-il affirmé. Mais ce discours truffé de contradictions ne trompera personne a indiqué l’hôte du quotidien.

«Ces manœuvres ne convaincront personnes» a-t-il affirmé. D’autant que la position américaine sur cette question peut avoir un effet positif. Elle semble avoir insufflé une nouvelle dynamique qui est venue ajouter une plus-value aux efforts déployés par M. Köhler, l’envoyé spécial du SG de l’ONU.

«La position américaine tente de donner du sérieux et de la crédibilité aux missions onusiennes pour lesquelles des fonds sont consacrés sans qu’il y ait une rentabilité politique et l’obtention de résultats», a déclaré Abdelakder Taleb Omar. L’ambassadeur dira que les Sahraouis apprécient sa méthode de travail.

Outre le fait qu’il a élargi les consultations à d’autres parties, il a en sa qualité d’ex-président plus de poids au sein du conseil de sécurité. C’est ce qui a poussé le Maroc à accepter d’aller à Genève. Toutefois est-il demandé il faut que ces négociations aillent dans le fond et ne se contentent pas d’aborder la forme. Interrogé sur l’éventualité d’un retour à la lutte armée, le conférencier dira que les sahraouis ont opté pour la résistance pacifique. Les résultats obtenus tant au plan diplomatique les confortent dans ce choix a-t-il souligné. «Nous engrangeons des succès et l’on pensait que le Maroc allait en tirer des leçons et se plier à la légalité internationale» a-t-il indiqué. Il mettra toutefois en garde. Si cette situation d’impasse perdure, elle pousse vers l’inconnu d’autant a-t-il indiqué que la direction du Polisario a du mal à convaincre les jeunes d’accepter cette situation. Il faut a-t-il affirmé donner une dynamique à la solution politique pour susciter l’espoir. Le blocage encourage la guerre et les tensions. «Or tout un chacun connaît leurs conséquences», a-t-il souligné. M. Abdelkader Taleb Omar, a par ailleurs, salué la position de l’Algérie fondée sur la légitimité internationale.

N. Kerraz