Loi anti-migrants en Italie : Vote de confiance du Sénat

Le Sénat italien devait adopter sans surprise lors d'un vote de confiance demandé par le gouvernement sur un très controversé décret-loi concernant la sécurité et l'immigration, voulu par Matteo Salvini, chef de la Ligue (extrême droite). Le gouvernement populiste italien ne semble pas risquer la chute lors de ce vote de confiance, les quelques sénateurs du Mouvement 5 étoiles (M5S, au pouvoir) opposés à ce texte, ayant annoncé qu'ils s'abstiendraient. Le Parlement a jusqu'à fin novembre pour approuver ce texte adopté fin septembre par le gouvernement d'union Ligue/M5S. Le gouvernement a posé mardi la question de confiance pour accélérer l'adoption de cette loi fortement voulue par M. Salvini, ministre de l'Intérieur, alors que des élus du M5S avaient déposé plusieurs dizaines d'amendements. Le texte vise en particulier à rendre exceptionnels les permis de séjour humanitaires actuellement octroyés à 25% des demandeurs d'asile. Il prévoit aussi une procédure d'urgence afin de pouvoir expulser tout demandeur se montrant "dangereux". Il réorganise aussi le système d'accueil des demandeurs d'asile, qui étaient encore 146.000 fin octobre et seront regroupés dans de grands centres par mesures d'économies.

Dans le volet sécurité, le texte généralise l'utilisation des pistolets électriques et facilite l'évacuation des bâtiments occupés. Dans un communiqué lundi, le Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a exprimé son inquiétude quant à certaines mesures du texte qui "ne fournissent pas les garanties adéquates, surtout pour les personnes vulnérables ou avec des exigences particulières comme les victimes d'abus et de tortures". Ce vote intervient au moment ou un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) indique que pour la cinquième année consécutive, la barre des 100.000 arrivées de migrants en Europe par la Méditerranée a été franchie le 4 novembre. "Au total, 100.630 personnes étaient arrivées de début janvier à dimanche dernier par la Méditerranée", a déclaré le porte-parole de l'OIM, Joel Millman. Selon lui, la moitié de ces arrivées ont eu lieu en Espagne, avec exactement 49.013 arrivées de migrants et réfugiés sur les côtes ibériques. En Espagne, les arrivées ont été multipliées par trois en un an, alors qu'elles se sont un peu étendues en Grèce (27.715) mais ont été divisées par cinq en Italie (22.167). L'Agence de l'ONU pour les migrations souligne que les autorités italiennes ont publié lundi des données sur la nationalité des migrants arrivés par mer depuis l'Afrique du Nord jusqu'à la fin octobre. Le plus grand contingent d'envoi reste la Tunisie, avec près de 5.000 migrants, dont presque tous sont arrivés en Italie directement de leur pays.

R. I.