Ligue 2 (13e journée) : Le WA Tlemcen, nouveau leader

Le WA Tlemcen s'est emparé seul du leadership de la Ligue 2 de football après sa victoire à domicile contre l'Amel Boussaâda (3-1), en clôture des matchs de mardi, pour le compte de la 13e journée, ayant vu l'ex-leader, l'ASO Chlef s'incliner (2-1) chez le MC El Eulma, au moment où les mal classés RC Kouba et USM El Harrach ont grignoté de précieux points dans la course au maintien. Les Zianides avaient ouvert le score par Belhemri (18'), avant de se faire rejoindre par l'ABS, ayant égalisé sur penalty moins de cinq minutes plus tard, grâce à Yalaoui (1-1). Mais décidés à gagner, pour s'emparer seuls du leadership, les Tlemceniens se sont jetés de tout leur poids en attaque, et ont vu leurs efforts récompensés par deux autres buts, signés Benchérifa (90') et Messaoudi (90'+3). A El Eulma, les choses avaient relativement bien commencé pour l'ASO, qui avait ouvert le score dès la 43', par Kaddour-Chérif, avant de se faire renverser en toute fin de match, d'abord par l'égalisation de Doucen (52'), puis par Mancer, auteur du but victorieux à la 86'. Néanmoins, malgré sa défaite à El Eulma, l'ASO reste solide leader avec 24 points, mais ne compte plus qu'une seule longueur d'avance sur le WAT. Un peu plus tôt dans l'après-midi, ce son les mal classés RC Kouba et USM El Harrach, qui avaient réussi les meilleures opérations, avec respectivement un nul chez l'ASM Oran (2-2) et une précieuse victoire à domicile contre la JSM Béjaïa (2-0). Des points O combien importants pour ces deux clubs, qui continuent à croire en leurs chances de maintien, malgré les problèmes qui les secouent et la mauvaise posture dans laquelle ils se trouvent actuellement. Le Raed a eu le mérite de revenir deux fois au score, par Benamar, auteur d'un doublé aux 22' et 68', car l'ASMO avait commencé par mener (1-0), grâce à Benouis (2'), avant de reprendre l'avantage par Mebarki (61'), après la première égalisation de Benamar. De leur côté, les Harrachis ont fait la différence grâce à Layati (20') et Aoued (42'), offrant ainsi à leur équipe son premier succès dans cet exercice 2018-2019. Ce qui devrait lui servir de déclic en prévision des importantes échéances à venir, qui s'annoncent longues et parsemées d’embûches. A l'instar des Jaune et Noir, l'ES Mostaganem et le RC Relizane se sont également imposés par deux buts à zéro au cours de cette 13e journée, respectivement contre l'USM Blida et l'US Biskra. A Mostaganem, ce sont Khelloufi (25') et Benmeghit (90'+4) qui ont offert la victoire à l'ESM locale, alors que le RCR s'est imposé devant les Zibans grâce à Hellal, sur penalty (31e) et Saïda (90'+4). Cette 13e journée se clôturera mercredi, avec le déroulement des deux derniers matchs inscrits à son programme, à savoir JSM Skikda - MC Saïda et NC Magra - USM Annaba, prévus tous les deux à partir de 15h00, suivant la programmation de la Ligue de football professionnel (LFP).

Résultats :



USM El Harrach - JSM Béjaïa 2-0

ES Mostaganem - USM Blida 2-0

RC Relizane - US Biskra 2-0

ASM Oran - RC Kouba 2-2

MC El Eulma - ASO Chlef 2-1

WA Tlemcen - Amel Boussaâda 3-1