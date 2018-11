Ligue de football professionnel (LFP) : Le bureau exécutif gèle ses activités

Cinq membres des six composant le bureau exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP) ont décidé, mardi soir, à l’issue dune réunion tenue à El-Eulma, de geler leurs activités en guise de contestation aux décisions «unilatérales» prises par le président Abdelkrim Medouar. "Nous avons décidé de geler nos activités au niveau de la LFP. Il ne s’agit pas d’une démission collective, nous sommes toujours en poste. Nous contestons la manière de gérer prônée par Medouar, qui ne nous implique pas dans ses décisions, ce qui est inadmissible. Il a reporté le match USMA-JSK sans prendre la peine de nous faire savoir, alors qu’il a avait juré de ne pas le reporter. Dès hier, mercredi, nous avions saisi le président de la fédération algérienne (FAF) pour essayer de trouve une solution à ce problème", a affirmé à l’APS le membre du bureau exécutif Akli Adrar. Outre Adrar, cette réunion tenue à El-Eulma a vu la présence de deux autres membres : Djamel Messaoudene et Mabrouk Harrada, alors que Farouk Belguidoum et Mohamed Boualem, retenus par des obligations, n’ont pu faire le déplacement, mais tout en donnant leur accord à la démarche décidée par leurs pairs, précise la même source. "Il ne s’agit pas d’un complot contre Medouar, qui est loin d’être notre ennemi, mais il fallait secouer un peu les choses, d’autant que nous ne cautionnons pas sa politique de gestion. Il devait restructurer la LFP mais il ne l’a pas fait : il n’existe ni un secrétaire général ni encore un vice-président", a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner : «Nous sommes disposés à travailler de nouveau avec Medouar à une seule condition, faire preuve de bonne foi, et nous impliquer davantage dans ses décisions». A l’origine du conflit entre Medouar et les membres du Bureau exécutif, le report du match USMA-JSK qui devait se jouer mardi dernier dans le cadre de la 13e journée, avant d’être reprogrammé pour demain, vendredi. L’annonce du report a été publiée lundi soir. «La LFP a pris cette décision en toute responsabilité dans le but d’apaiser les esprits et de baisser la tension entretenue et amplifiée autour de ce match. Pour éviter tout dérapage», a-t-elle affirmé dans un communiqué. Ce match, qui devait se jouer initialement lundi 5 novembre, a été décalé de 24 heures, ce qui n’a pas été apprécié par le président de la JSK, Chérif Mellal. Ce dernier a critiqué violemment le président de la LFP, Abdelkrim Medouar. Le patron des Canaris a été convoqué pour la prochaine séance de la commission de discipline prévue le 12 novembre 2018 pour ses déclarations “publiques en violation de l'obligation de réserve, et outrage et atteinte à la dignité et à l’honneur d’un membre de la Ligue professionnelle”.