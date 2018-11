Ligue 1 (13e journée) : Le CRB battu à Béchar

La JS Saoura s'est hissée provisoirement à la 5e place du classement général de la Ligue 1 Mobilis de football, en battant le CR Belouizdad (2-0) en clôture des matchs de mardi, pour le compte de la 13e journée, marquée par des résultats nuls dans les autres matchs : CS Constantine - MC Oran (0-0), DRB Tadjenanet - AS Aïn M'lila (0-0) et USM Bel-Abbès - Paradou AC (1-1). Un doublé de son attaquant de Hamia a permis à la JSS de signer une précieuse victoire confirmant son retour en forme après un passage à vide et une série de résultats en dent de scie.

En revanche, le CRB s'enfonce un peu plus après cette nouvelle défaite. Lundi soir, en ouverture de cette 13e journée, c'est l'Entente de Sétif qui avait réussi la meilleure affaire, en s'emparant de la 3e place au classement général, suite à sa victoire en déplacement chez le CABB Arréridj (2-1), alors que le NA Hussein Dey a été accroché à domicile par l'Olympique Médéa (0-0). Les Criquets du CABBA croyaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 41e minute, grâce à Athmani, mais c'était sans compter sur le deuxième souffle de l'Aigle noir, qui avait trouvé les ressources morales et physiques nécessaires pour renverser la situation dans le dernier quart d'heure. C'est l'attaquant Akram Djahnit qui a montré la voie, en égalisant sur penalty (75e) avant que son coéquipier et ancien Belouizdadi Sid Ali Lakroum ne double la mise à la 88e. Une issue à double tranchant dans ce derby des Hauts-Plateaux, car si la défaite pourrait précipiter le départ de l'entraîneur espagnol du CABBA, Josep Maria Noguès, la victoire permet à l'Entente de réaliser une très belle opération au classement général, dans lequel elle se hisse à la 3e place, avec 21 points, tout en ayant deux matchs en retard. De son côté, le NA Hussein Dey, qui a enregistré la démission durant la semaine de l'entraîneur Dziri Billel, s'est heurté à une coriace équipe de l'Olympique Médéa, l'ayant tenu en échec sur son propre terrain (0-0), et aurait même pu repartir avec les trois points de la victoire, notamment, si Sameur avait réussi à transformer le penalty dont il avait bénéficié dans le temps additionnel de la rencontre. L'OM continue de grignoter les points à l'extérieur, alors qu'il reste fébrile sur ses bases. Le Nasria enchaîne un troisième match sans victoire. Les débats de cette 13e journée se poursuivront vendredi, avec le déroulement du match au sommet, entre l'USM Alger et la JS Kabylie, et se clôtureront le 17 novembre courant, avec le déroulement du match Mo Béjaïa - MC Alger.