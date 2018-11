Ahly Bordj Bou-Arréridj : Dziri Bilal à la barre technique

Le Chabab Ahly Bordj Bou Arréridj (Ligue de Football professionnel 1) s'est attaché les services de l'entraîneur Bilal Dziri qui prendra les commandes de la barre technique jusqu'à la fin de la saison, a-t-on appris mardi du président du club, Anis Benhamadi.

"Dziri Bilal remplit toutes les conditions pour conduire le CABBA et de faire le sursaut psychologique escompté", a estimé M. Benhamadi, ajoutant avoir convenu avec M. Dziri de jouer pour le maintien. Pour sa part, M. Dziri, qui a succédé à l'espagnol José Maria, a déclaré après sa signature du contrat : "je suis très heureux de retrouver les stades après ce qui s'est passé avec le NAHD", saluant "l'administration de sa nouvelle équipe pour la confiance qu'elle a placé en sa personne". "Je ferais mon possible pour faire le bonheur des supporteurs qui méritent une équipe à la hauteur de leurs attentes", a-t-il ajouté, appelant dans ce sens à la nécessité de conjuguer les efforts pour réaliser les objectifs fixés. Dans ce cadre, il a annoncé qu'il entamera ses fonctions à compter du prochain match du championnat face à l'Olympique de Médéa. A rappeler que le CABBA occupe la 12e place avec 12 points et un match retard face au Paradou AC.