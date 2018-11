Boxe, Championnat d’Afrique militaire (3e journée) : Dix boxeurs algériens en demi-finale

Dix boxeurs algériens se sont qualifiés en demi-finale du Championnat d'Afrique militaire (4-8 novembre), à l'issue de la troisième journée disputée mardi au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales militaires de Ben Aknoun (Alger).

Mordjane Oussama (52 kg) a battu le Camerounais Deli Wappi Hean, Benlaribi Abdennacer (60 kg) a dominé le Tanzanien Caliatano Ismail Isack, alors que Belhout Hocine (69 kg) a pris le dessus sur le Tunisien Tebi Ahmed. Houmri Mohamed (81 kg) s'est imposé de fort belle manière devant le Marocain, Moussaid Driss, alors que Boughrara Mabrouk (+91 kg) a remporté son combat par KO face au Camerounais Ouembe Baudon Chamfort. Lundi, cinq Algériens avaient composté leur billet pour les demi-finales. Il s'agit de Touareg Mohamed-Yacine (49 kg), Litim Khalil (56 kg), Yahia Abdelli (64 kg), Hadroug Said et Hamani Mohand-Said (91 kg). Les combats des demi-finales de la 5e édition du championnat d'Afrique militaire se sont disputés, hier mercredi, à partir de 15h00.

La sélection algérienne militaire est représentée par dix pugilistes à ces joutes militaires, sous la conduite de l'entraîneur national Brahim Bedjaoui. Pour rappel, l'Algérie avait terminé à la 2e place avec huit médailles (3 or, 3 argent et 2 bronze) lors de la 4e édition du championnat d`Afrique militaire de boxe organisé en Tunisie, sacrée du titre africain avec 9 médailles (4 or et 5 argent).