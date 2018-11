Dans la lucarne : Programmation et fermeté

Notre football est quelque peu déstabilisé au niveau de son élite. On a pris une décision, puis quelques heures plus tard une autre à l’opposé. C'est ce qui est en train de dérouter tout le monde et surtout la quiétude du jeu à onze qui était «apparemment» remis sur les bons rails. Tout se déroulait normalement, on avait même fixé la fin de la phase aller vers la fin du mois de novembre. Tout le monde l’avait applaudi, même si certaines décisions prises en début de saison concernant quelques clubs comme le CRB, l'USMH et même le RCK, avaient montré, quelque part, que rien ne fonctionnait comme il le faut ou du moins, il y avait des quiproquo dans les décisions. Toutefois, les acteurs de notre championnat national n'ont rien vu d'anormal ou « d'illégal » dans tout cela. Il est clair qu'avec le temps, les déboires ont commencé à devenir plus apparents et surtout insupportables, surtout ces reports qui restent, pour certains, sans fondement. C'est ce qui a fait, peut-être, que le président de la JSK a fini par sortir de ses gonds. Il avait affirmé à la presse sportive qu’il ne comprenait pas comment on le méprisait, on refusait de l'écouter et ses matches étaient reportés sans la moindre explication et qui plus est sans l’informer au préalable. C'est la moindre des choses pour un championnat dit «professionnel». Malheureusement, avait-il dit, c'est comme si on s’exprimait en langage des sourds, puisqu'on parle et personne n'écoute. Tout se fait, selon lui, toujours sous le «manteau», sans l'aval des autres membres de la LFP, du moins le peu qui existe encore. Ce président n'a pas été «tendre» avec tout le monde. Il a été d'une véracité qui a étonné plus d'un allant jusqu'à écorcher assez sérieusement la FAF de Zetchi. Il est vrai que par le passé des présidents qui avaient fait des déclarations moins «dures» avaient été tout simplement convoqués et surtout sanctionnés, parmi eux, celui de la JS Saoura. Zerouati avait même intenté une action en justice contre le président de la FAF et avait été sanctionné de six mois de suspension. On peut dire qu'on n'entend plus parler de lui ces derniers temps, on l'a presque oublié. Voilà qu'un autre président ne manque pas de fustiger le président de la FAF, mais aussi celui de la LFP. Il leur demande carrément de quitter leurs postes, de démissionner et laisser le football algérien à d'autres. Toutefois dans la «vie», rien n'est facile ; il ne suffit pas de demander pour obtenir ! Zetchi a réagi aux déclarations du président de la JSK les qualifiant de «gravissimes» et lui demande de «prendre ses responsabilités». Il est vrai que certains ont voulu privilégier «l’apaisement» en reportant le match USMA-JSK comptant pour la 13e journée du championnat national de Ligue-1 pour vendredi 9 novembre. Il est clair que ce report va encore accentuer les déboires de la LFP au niveau de l'établissement du calendrier si l'on veut terminer la phase aller dans les temps fixés initialement. A vrai dire, ce ne sera pas dans les cordes de la structure qui gère notre football, mais... Face à certaines interférences, il y a lieu de relever qu’il lui sera difficile de s'en sortir aisément. Il y a comme un «vent de déstabilisation» qui règne dans notre football. Certes, on a fixé la date du 12 novembre prochain pour entendre le président de la JSK, mais va-t-il répondre à la convocation ? C'est la question qui se pose. Ce que l'on remarque, c'est que les gestionnaires du football ont perdu de leur «fermeté» et peut-être de leur «crédibilité» auprès de l'opinion publique car ils prennent des décisions avant de les remettre en cause eux-mêmes du fait qu'ils ne sont pas à l'abri des «turbulences» de tout ce qui les entoure.

Hamid Gharbi