Coupe d’Algérie : Avant-dernier tour régional (Zone Centre) : programme

C’est un peu le programme des rencontres de l’avant-dernier tour régional de la coupe d’Algérie de football (Zone Centre), prévues vendredi et samedi avec l'entrée en lice des clubs de la Ligue-2 :



Ligue de Blida

(Vendredi 9 novembre à 15h00) :

Beni Slimane :RC Arbaa - CRB Ain Oussera

Blida (Brakni) :CB Beni Slimane - MS Cherchell Hadjout : ORB Oued Fodda - ES Berrouaghia

Ain Defla : MCB Oued Sly - CR Zaouia



(Samedi 10 novembre à 14h00) :

- Cherchell : SKAF Khemis - RA Ain Defla

- Médéa (Si-Hamdane) : ESM Koléa - R Chellalet El Adhaoura

- Hadjret Ennous : CRB Sendjas - WA Boufarik

- Khemis (Belkebir) : IRB Bou Medfaa - SC Ain Defla

- Ain Defla : ASO Chlef - USMM Hadjout - Berraoughia : WRN Ain Oussera - USM Blida



Ligue d'Alger

(Vendredi 9 novembre à 14h30) :

- Bouira :US Oued Amizour - ES Ben Aknou Bordj El Kiffan : USM Chéraga - AGS

-Belvedère Lakhdaria : WB Saoula - RC Seddouk Boumerdès : ESour El Ghozlane - USM Harrach

- El Harrach : ASS Nationale - CRB Dar El Beida

- Réghaia : ES Bir Ghbalou - USM Draa

- Ben Khedda Tizi Ouzou : US Béni Douala - JS Azazga

- Boudouaou :OM Ruisseau - IB Lakhdaria



(Samedi 10 novembre à14h00):

- Bourouba : RC Kouba - DRB Baraki

- Réghaia : RC Boumerdès - JS Hai Djabel

- Bouira : JSM Béjaia - IB Khemis El Khechna

- Sidi Moussa : NR Dély Ibrahim-ESM Boudouaou

- Lakhdaria : JS Boumerdès - O Akbou

- Ben Aknoun :Hydra AC - JSM Chéraga

- Boumerdès : ERB Ouled Moussa-NARB Réghaia

- Boudouaou : OK Oued Smar - MB Bouira.