Algérie - Chine : échanges fructueux dans tous les domaines

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et l’Ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Yang Guangyu, ont salué hier, la riche coopération en matière de gouvernance locale entre les deux pays. Les deux responsables ont salué, en marge de l’audience accordée par M. Bedoui à M.Yang Guangyu, à l’issue de sa mission en Algérie, «la dynamique des échanges fructueux dans tous les domaines entre les deux pays, notamment la riche coopération en matière de gouvernance locale, de formation et de renforcement des capacités de la ressource humaine», indique un communiqué du ministère de l’Intérieur. Les deux parties ont tenu à souligner, par la même occasion, «la qualité des relations historiques et d’amitié entre l’Algérie et la Chine».