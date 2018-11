Si Afif évoque les relations bilatérales avec l’ambassadeur ukrainien : Rythme croissant de la coopération bilatérale

Le président de la commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger à l’Assemblée populaire nationale, Abdelhamid Si Afif a passé en revue, avec l’ambassadeur de l’Ukraine, Soubkh Maksym, les relations bilatérales et les perspectives de les renforcer. Les deux parties ont évoqué, lors de cet entretien, le partenariat stratégique liant les deux pays. M. Si Afif a salué, pour sa part, «la dynamique grandissante» marquant les relations algéro-ukrainiennes, tout en mettant l’accent sur le rôle des parlementaires dans la redynamisation de ces relations. Aussi, il a mis en avant les questions liées à «l’encouragement des efforts d’investissement notamment après les mutations de l’économie nationale induites par la chute des cours du pétrole, incitant ainsi le Gouvernement à adopter une nouvelle stratégie gagnant-gagnant basée sur l’édification d’une économie diversifiée». «C’est grâce à la sagesse du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a pris des décisions judicieuses, que l’Algérie vit aujourd’hui dans la stabilité», a affirmé M. Si Afif, rappelant la position constante de l’Algérie prônant la non ingérence dans les affaires internes des pays, tout en favorisant une solution politique pacifique basée sur le dialogue et la réconciliation nationale. Par ailleurs, cette rencontre a constitué une occasion pour souligner le rôle des deux Parlements dans l’appui des relations bilatérales, à travers les deux groupes d’amitié qui représentent un «trait d’union», contribuant au rapprochement des vues mais aussi à la coordination des positions vis-à-vis des questions d’intérêt commun. De son côté, l’ambassadeur ukrainien a affiché «la disponibilité de son pays à coopérer avec l’Algérie dans tous les domaines», saluant «les potentialités de l’Algérie qui l’érigent en un important partenaire stratégique». Il a appelé également «à consolider et préserver le rythme croissant des relations de coopération bilatérale, à travers l’échange de visites et la concertation continue autour des questions communes».