Appelant à la continuité de la gouvernance du président de la République : La CGEA adhère à l’initiative du front populaire solide

Les délégués des 48 wilayas de la Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea), se sont réunis hier à Alger, sous l’égide de la présidente de cette organisation patronale, Mme Saida Neghza. A l’ordre du jour de cette rencontre tenue à l’Ecole d’hôtellerie d’Ain Benian, il était question essentiellement pour la CGEA d’exprimer, d’une part, son adhésion à l’initiative de la constitution d’un Front populaire solide auquel le Président de la République a appelé dans son message du 20 août dernier et solliciter d’autre part, M. Abdelaziz Bouteflika à se présenter aux prochaines présidentielles pour poursuivre son œuvre. «Nous voulons la continuité de l’œuvre du Chef de l’Etat. C’est là, en effet, le vœu exprimé à l’unanimité par les différents représentants de la CGEA qui se disent aussi reconnaissant des efforts consentis sous la gouvernance de M. Bouteflika autant en termes de stabilité et de paix recouvré après dix années de terrorisme barbare qu’en matière de développement économique et social.

«Ce sont de précieux acquis qui nous appartient de promouvoir et de défendre contre toute menace extérieure et intérieure» a soutenu pour sa part, Mme Neghza. Saluant la politique de la Réconciliation nationale à laquelle le peuple a massivement adhéré pour instaurer la paix et éteindre le feu de la fitna, elle ne manquera pas aussi de rendre un hommage appuyé à l’ANP et les autres services de sécurité ayant consentis d’énormes sacrifices dans le sillage de la lutte contre le terrorisme. Elle souligne, en outre, dans ses propos que la souveraineté de l’Algérie s’est nettement consolidée sous la gouvernance judicieuse du Président de la République. Elle enchaîne en rappelant que les acquis socio-économiques consacrés tout au long de ces deux dernières décennies ne pouvaient se faire jour sans le climat de stabilité et de sérénité dont jouit le pays. Dans leurs interventions les adhérents de la CGEA et ses représentants dans différentes wilayas du pays ont mis en relief, quant à eux l’intérêt qu’a toujours accordé le Président de la République pour le développement de l’entreprise, plus particulièrement le PME-PMI.

«Le Président de la République a donné tout les avantages et mis en place tout les mécanismes nécessaires pour garantir l’essor de la Pme-Pmi» souligne un des intervenants. De son côté, une représentante de la section féminine de la confédération Cgea a salué les efforts consentis par les pouvoirs public ayant permis à la femme de se faire une place honorable dans la sphère de entrepreneuriat. Pour sa part, M. Habib Yousfi, membre fondateurs et président d’honneur de la dite confédération salué la prise de conscience des adhérents de cette organisation qui ont adopté le choix de la continuité de la gouvernance de M. Bouteflika pour poursuivre le processus de développement tout azimut. Par ailleurs, avec l’adhésion de la CGEA au front populaire solide, c’est pratiquement toute les organisations relevant de la sphère économique qui rejoint cette démarche initié par le Chef de l’Etat. En ce sens, rappelons qu’en début de ce mois, sept organisations patronales des plus en vue du pays ont également adhéré à cette initiative.

Il s’agit pour les nommer du Forum des chefs d'entreprises (FCE), de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA), de la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), de la Confédération algérienne du patronat (CAP), de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), de l'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) et de l'Union nationale des investisseurs(UNI) qui, en plus de l’UGTA, ont signé une motion spéciale de soutien et d'adhésion à l'appel du Président de la République.

Karim Aoudia