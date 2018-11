Douanes : Numérisation de la gestion et lutte contre la contrefaçon et la contrebande

Le directeur général des Douanes, Farouk Bahamid, a affirmé hier que les efforts se poursuivent pour lutter contre la contrefaçon et la contrebande, soulignant l’attachement de son administration à la consécration de la numérisation pour davantage d’efficacité en matière de gestion conformément aux normes internationales. Intervenant devant la commission de finances et du budget à l’APN présidée par M. Toufik Torche, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2019, M. Bahamid a présenté les plus importantes actions initiées par la direction des Douanes au cours des dix derniers mois, notamment des chiffres sur le volume de saisies, les opérations de lutte contre la contrebande et les recouvrements douaniers, outre le taux d’avancement du processus de modernisation de l’administration douanières, particulièrement le système informatique. Le DG des Douanes a relevé, à ce propos, que le recouvrement fiscal des douanes avait augmenté de 1,32% en dépit de la baisse des importations de 1,52% lors des neuf premiers mois de 2018.



Réception du centre des données des Douanes en 2019



Abordant le programme de modernisation de l’administration des Douanes, le DG des Douanes a fait part d’un travail de numérisation de l’administration douanière, la création d’un système de gestion des risques et l’amélioration des conditions sociales des fonctionnaires en sus de la lutte contre la fraude et la contrebande, sous toutes ses formes.

Le projet du centre de données (datacenter) sera réceptionné durant le premier semestre 2019, tandis que le projet de mise à niveau et de réhabilitation du réseau des télécommunication est en cours de réalisation en collaboration avec le groupe «Algérie Télécom», dont les délais ont été fixés à 18 mois, a indiqué M. Bahamid. M. Bahamid a précisé que l’administration des douanes s’emploie actuellement à numériser ses différents services en vue d’améliorer le climat des affaires, réaliser un gain de temps d’argent, améliorer la qualité des services et automatiser l’activité douanière. Le directeur général des Douanes a relevé les lacunes enregistrées dans le système informatique actuel, notamment le réseau qui souffre d’un faible débit et d’une couverture géographique limitée.

Lors du débat avec les membres de la commission parlementaire, M. Bahamid a exposé une série d’amendements qui concernent 10 articles du code des douanes (de l’article 23 à l’article 32) en vue de combler et corriger certains vices de forme et dissiper l’ambiguïté. Il a proposé également la suppression de certains articles, car s’opposant à d’autres articles du même code, le durcissement des sanctions dans d’autres articles et l’introduction d’une certaine homogénéité dans les articles portant sur la répression des contraventions.