Projet de loi de finances pour 2019 : vote le 18 novembre

Le projet de loi de finances pour 2019 sera soumis au vote, le 18 novembre. En effet, le bureau de l’Assemblée populaire nationale vient de fixer la date de la tenue de la séance de vote de cet important projet de loi.

Cette décision a été arrêtée lors de la dernière réunion du bureau de l’APN présidée par M. Mouad Bouchareb. Il faut dire que l’agenda des travaux de l’APN pour la prochaine période — qui a été arrêté lundi dernier, faut-il le rappeler — prévoit également pour le 15 novembre prochain, une séance consacrée à l’adoption du rapport de la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés sur la validation de la qualité de nouveau membre. Bien entendu, les séances qui précédent cette date seront dédiées, les 11 et le 12 novembre, à la présentation, à l’examen et au débat du projet de loi de finances de 2019. Bien avant cela, rendez-vous est donné aujourd’hui au siège de l’APN pour une séance plénière consacrée aux «16 questions orales adressés à 10 membres du gouvernement», en attendant cette échéance, des réunions sont programmées au quotidien avec les différents responsables des départements ministériels et des institutions. En tout et pour tout, 12 ministres sont appelés à s’exprimer devant les membres de la commission pour justifier leur budget.

Le communiqué de l’APN précise que le bureau de cette institution parlementaire a, par ailleurs, examiné des demandes d’envoi de délégations par la commission de l’habitat, de l’équipement, de l’hydraulique et de l’aménagement du territoire concernant les dernières inondations dans la wilaya de Tébessa et pour faire le constat de certaines structures éducatives à Alger à l’occasion de la rentrée scolaire de cette année. «La demande de la commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie et de la planification pour l’organisation d’une visite sur le terrain au siège de la Sonatrach à Oran, au complexe pétrolier d’Arzew et certaines entreprises industrielles dans neuf wilayas du pays ainsi que la demande de la commission de la défense nationale pour l’organisation de visites sur le terrain dans des écoles et structures militaires ont été également examinées», relève la même source. L’on signale, également, que le bureau a aussi examiné des demandes d’organisation de journées parlementaires, dont «l’organisation d’une journée nationale portant sur le service national et placée sur le thème : «Un devoir et un honneur». Cette journée sera supervisée par la commission de la défense nationale, signalons-le. L’agenda prévoit, en outre, une autre journée parlementaire sur «l’avenir des ressources en eau en Algérie». Cette rencontre sera organisée, en réponse à la demande de la commission habitat, équipement, hydraulique et aménagement du territoire de l’APN. Avec toutes ces séances programmées, les membres de l’APN auront donc, ces jours-ci, un planning bien chargé, avec notamment le débat du PLF 2019 qui devrait donc être adopté dans les temps impartis. Ainsi et une fois la série d’auditions des différents responsables des secteurs terminée, le projet de loi de finances sera soumis à l’appréciation de l’ensemble des députés pour examen, débat et vote.



« Les secteurs de l’industrie, du bâtiment et de l’agriculture favoriseront l’accélération de la croissance en 2019. »



Remarque importante à retenir, lors de la présentation du PLF 2019 par le ministre des Finances devant la commission des finances et du budget de l’APN, M. Abderrahmane Raouya a souligné que les secteurs de l’industrie, du bâtiment, des travaux publics, de l’habitat, de l’agriculture et des services (marchands et non marchands) contribueront à l’accélération de la croissance en 2019 , et ce, en dépit du recul du secteur des hydrocarbures.

Il convient de rappeler que ce projet de texte prévoit une croissance de 2,9% pour l’exercice 2019 contre une croissance hors hydrocarbure de 3,2%, comme précisé par M. Raouya. Aussi et devant des prévisions faisant état d’un recul des exportations des hydrocarbures de 1% en termes de volume pour s’établir à 33,2 milliards USD en 2019, l’on s’attend à une croissance hors hydrocarbures en termes de volume, grâce à la contribution des secteurs du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 4,7%, l’industrie (5%), l’agriculture (3,7%) et les services marchands et non-marchands (1,8%).

Le projet de loi a été élaboré sur la base d’un prix référentiel de 50 dollars/baril de pétrole algérien «Sahara Blend» et sur la base du prix du marché à 60 dollars. Pour ce qui est prix de change du dinar algérien, il devrait se situer autour de 118 dinars/dollar, prix moyen annuel pour la période 2019-2021 avec une inflation de 4,5% en 2019 et 3,9% en 2020 et 3,5% en 2021. Selon les prévisions du PLF, la croissance économique augmentera, à moyen terme, à 3,4% en 2020 et 3,2% en 2021 avec une moyenne de croissance hors hydrocarbure de 3,1% en 2020-2021.

Le projet de loi prévoit également une hausse du volume d’exportations des hydrocarbures de 4,2% en 2020 avec des recettes estimées à 34,5 mds dollars et de 2% en 2021 avec 35,2 mds de dollars de recettes.

Il est attendu aussi un recul de l’importation des marchandises à 44 milliards de dollars en 2019, 42,9 milliards de dollars en 2020, et 41,8 milliards de dollars en 2021. Ainsi, le déficit de la balance commerciale ralentira progressivement pour passer de 10,4 milliards de dollars en 2019 à 8,2 milliards de dollars en 2020 et 6,4 milliards de dollars en 2021, selon les prévisions du projet de loi de finances.

Soraya Guemmouri