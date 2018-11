«Stars of Science» : Une ingénieure d’Algérie Télécom en demi-finale

La directrice de la Recherche et du Développement, d’Algérie Télécom, Sylia Khecheni, a décroché avec brio une place pour la demi-finale de la dixième saison de l’émission «Stars of Science», parmi des centaines de participants, a indiqué, hier, un communiqué d’Algérie Télécom.

«Stars of Science» est un programme de télévision dédié aux inventeurs dans le domaine des sciences et des technologies. Dans cette 10e saison, neuf candidats sont appelés à développer des solutions créatives dans les secteurs des technologies de l’information, de l’énergie, de l’environnement et de la santé.

Un groupe d’experts évaluera et validera les projets lors de la phase de prototypage du produit, dont quatre candidats se hisseront en finale. Avec son projet, l’Algérienne, Sylia Khecheni, s’est distinguée par rapport à ses concurrents avec son prototype qui consiste à créer un appareil de surveillance et de brouillage des drones amateurs pour la protection de la vie privée.

La dernière phase prévue dans quelques jours, précisément les 10 et 17 novembre 2018 sera consacrée à la sélection des 4 finalistes.

A cet effet, l’unique représentante de l’Algérie a besoin du soutien du public à travers sa page Facebook : https://www.facebook.com/SyliaKhecheniSOS

Elle a réussi, au côté de Abderrahim Bourouis, ancien participant à l’émission «Stars of Science» et un des lauréats, à obtenir 4 brevets d’invention remarquables et un cinquième brevet décroché auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO). Algérie télécom appel tous les internautes algériens à soutenir la représentante de l’Algérie dans ce concours.

M. Mendaci