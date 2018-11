Eéminaire économique algéro-japonais : M. Yousfi présente les opportunités de partenariat

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a pris part, hier à Tokyo, en compagnie de hauts responsables nippons, à un séminaire économique algéro-japonais, indique un communiqué du ministère. En marge de cette rencontre, qui a enregistré la participation d’une centaine d’entreprises japonaises et d’une trentaine d’opérateurs algériens, le ministre s’est entretenu avec M. Kenji Yamada, vice-ministre parlementaire auprès du ministre japonais des Affaires étrangères, et M. Hirofumi Takinami, vice-ministre auprès du ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. Les entretiens avec ces deux responsables ont porté sur la coopération bilatérale dans les domaines de l’Industrie et des Mines, selon la même source. Le ministre s’est également entretenu avec M. Hirano Katsumi, vice-président de l’Agence japonaise du commerce extérieur, avec lequel il a abordé le rôle que pourrait jouer cette organisation dans la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises japonaises désirant investir en Algérie. M. Yousfi a, d’autre part, accordé des audiences à des responsables des constructeurs automobiles japonais Suzuki et Nissan.