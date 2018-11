Pacte de stabilité et de développement de Sonatrach : Un acquis important

Le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie (FNTPGC), Hamou Touahria, a affirmé, hier à Béthioua (Oran), que le pacte de stabilité et de développement de Sonatrach est «un important acquis des travailleurs pour la prise en charge de leurs problèmes socio-professionnels». Lors d'une rencontre des cadres syndicaux de filiales Sonatrach de l’Ouest, à l’Académie de management du groupe à Béthioua, M. Touahria a souligné que ce pacte, signé le 4 novembre à Hassi Messaoud, vient garantir la stabilité du travailleur, sa santé et celle de sa famille et des retraités, en plus de se charger des infrastructures.

Cet accord assure le respect des normes et des lois économiques et sociales au sein des filiales du groupe, et vise l'amélioration des conditions de travail en permanence, ainsi que la préservation du pouvoir d’achat et de la santé et de la sécurité des travailleurs. Inspiré de la base, ce pacte vise à mobiliser les travailleurs pour améliorer la productivité et la qualité, renforcer le pouvoir de concurrence et contribuer à la stabilité sociale en adoptant le dialogue, la consultation, l’arbitrage et la médiation, a-t-il souligné, faisant savoir que cette convention est signée pour cinq années, et peut être renouvelée.