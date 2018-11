« Entreprise Intelligente dans l’économie du Digital » : Les nouveaux outils

«L’entreprise intelligente dans l’économie du digital» est l’intitulé de la rencontre sur l’importance de l’apport de la digitalisation dans l’économie, qui s’est déroulée, hier à l’hôtel El-Aurassi. «CM Consulting», expert en système d’informations intégré et partenaire historique depuis 2003 du leader mondial de la Digitalisation des entreprises, SAP, a été élu, en avril dernier à Barcelone (Espagne), lors du «SAP SMB Summit» annuel, en tant que «SAP Business One Innovation Partner of Africa 2017». Une distinction qui vient s’ajouter à celles des deux années précédentes, preuve des efforts et du travail accomplis par «CM Consulting», depuis plus de 16 ans.

Aujourd’hui, la Digitalisation apporte de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail, mais aussi de nouvelles réflexions et organisations.

Rapidité, instantanéité, impatience sont souvent les termes qui décrivent la nouvelle génération professionnelle, habituée à manier le web et les réseaux sociaux sans jamais se déconnecter. Les managers doivent donc gérer les nouveaux profils digitaux, tout en gardant à l’esprit qu’ils sont aussi une force de proposition, créatifs et porte-paroles de l’entreprise. En vue de cela, les anciens doivent apprendre à se familiariser avec le nouveau monde du digital, mais aussi avec les nouvelles recrues qui bouleversent les habitudes managériales. Les Entreprises intelligentes font de l'utilisation de leurs données une force pour remplir plus vite leurs objectifs en prenant moins de risques. L'organisation intelligente ou apprenante est un concept clé qui permet aux entreprises de s'adapter aux nombreux changements auxquels elles font face. Au quotidien, l’Entreprise intelligente doit rechercher la simplicité, la fluidité, la traçabilité, la performance, pour générer de nouveaux business modèles avec de nouvelles chaînes de valeur, à travers des solutions avec des plateformes, qui rend le business intelligent, grâce aux tendances digitales, telles que la blockchain, Intelligence Artificielle, Machine Learning, Deep Learning, Les objets connectés (IoT).

Les solutions développées par «CM CONSULTING» sur la plateforme «SAP HANA» sont adaptées aux attentes des professionnels algériens de divers secteurs économiques, et anticipent largement les changements futurs. Elles contribueront de ce fait grandement dans la transformation digitale de nos entreprises. Les métiers sont ainsi transformés, réinventés d’une manière agile, pour accélérer la croissance. La plateforme «SAP HANA» contribue également à l’amélioration de l’efficience des entreprises en termes de productivité, de gain de nouveaux marchés et d’expansion, permettant ainsi aux chefs d’entreprise de disposer de l’information nécessaire en temps réel pour la prise de décision adéquate de leurs business, sans se soucier des challenges informatiques. Fort de plus de 16 ans d’expertise, «CM Consulting» a su elle-même se transformer pour assurer à ses clients un accompagnement de très haute qualité et délivrer des prestations de conseil aux standards internationaux, avec le concours étroit de ses partenaires de renommée mondiale.

Par ailleurs, il est utile de noter que «CM Consulting» est une entreprise algérienne créée en 2003, dans le cadre de l’ANSEJ, par les frères Benali, experts en système d’information de gestion, qui ont effectué leur cursus universitaire en grande partie en Algérie, et sont allés parfaire leur formation dans de grandes écoles et universités françaises de renom. «CM Consulting» est un cabinet de conseil en Management et Technologies de l’Information et de la Communication.

Mohamed Mendaci