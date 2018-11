Le chiffre du jour : 8.900 milliards de dollars

Le dernier rapport UBS sur les milliardaires dans le monde met en avant la forte croissance des fortunes des plus nantis, en particulier en Chine. Publiée vendredi dernier, la dernière édition de ce rapport sur les milliardaires dans le monde souligne que la fortune des personnes les plus riches a connu une forte expansion en un an. Selon les données révélées par la banque suisse, les fortunes cumulées par ces milliardaires a augmenté de 19% en un an, passant de 7,5 billions (7.500 milliards de dollars), à 8,9 billions de dollars.