Amir Benmamar, président par intérim de la fasm : « Le bilan est jusque-là positif »

Le premier responsable de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), Amir Benmamar, a affiché une sérénité inébranlable et beaucoup de confiance, lors de la conférence de presse qu’il a animée lundi en début de soirée, au camp Titaouine, lieu de l’emplacement du bivouac de la caravane du Rallye «Challenge Sahari International-2018» à Timimoun. Il a répondu avec une aisance déconcertante et en toute sincérité aux différentes questions en rapport avec la 4e édition du Rallye d’Algérie émanant des médias présents, au terme de 5 étapes de l’épreuve, en abordant l’ensemble des aspects sur la question. En premier lieu, il affirme, au sujet des conditions de déroulement du cette compétition : «Le bilan pour nous est toujours dicté par notre premier objectif qui consiste à réussir l’évènement sur le plan technique. C’est le plus important. On peut dire aujourd’hui que techniquement, on a apporté des améliorations certaines. Comme tout le monde le sait, on a ramené un chronométrage électronique, le «Taguer», en plus d’un système de géolocalisation et de suivi de tout ce qui est en rapport avec les pénalités des pilotes par le système des balise «Stella», qui est une référence sur le plan international. On a réorganisé notre PC course. Ce qui nous permet d’obtenir des résultats précis dans les temps qui sont affichés avant les briefings du soir avec les pilotes. Nous sommes satisfaits, les pilotes le sont aussi.

Nous avons aussi amélioré le Road Book qui est aux normes internationales, et nous avons un système de chronométrage aux normes FIA et le plus que nous avons apporté aussi, c’est le système «Stella» qui est aux normes internationales. Même au rallye Dakar, on fait appel à ce système. Toutefois, le handicap actuel, c’est que les pilotent algériens ne maîtrisent pas encore son utilisation. C’est quelque chose de nouveau pour eux. Mais, ça viendra, puisqu’ils sont en train d’assimiler progressivement son fonctionnement. Pour preuve, des pilotes algériens se classent parmi les premiers, à l’image de Hadj Grine, d’Alaeddine Belgrif et Sid-Ali Mahamedi qui le maîtrisent déjà. Nous avons des Algériens qui suivent les autres concurrents étrangers et qui atteignent la 6e place. Pour le Road book, nous avons choisi le «Vasco» qui est français et qui s’adapte à nous du moment qu’on comprend cette langue dans notre pays. Il est même utilisé dans le Rallye Dakar. Tout le monde dit que techniquement parlant, l’évènement de cette année est réussi sur le plan technique et que le Road book est aussi bien fait. Le choix du terrain à aussi toute son importance pour les amoureux des sports mécaniques. Il doit répondre à ses besoins sur le plan sensation et de la diversification des reliefs. Il y a certaines insuffisances, mais en général, ça se passe bien. Tout cela est important pour attirer les participants nationaux et étrangers. Du moment que lorsque les choses sont faites convenablement et répondent aux normes techniques de la course, les pilotes sont enthousiasmés.»



« Nos ambitions sont multiples et nombreuses. »



Pour ce qui est des ambitions de la FASM dans le registre des rallyes, M. Amir Benmamar dit : «Nos ambitions sont multiples et nombreuses. On fera de notre mieux pour attirer les sponsors, à travers la présentation d’un programme ambitieux, en veillant à réunir les éléments nécessaires pour la promotion de la discipline des sports mécaniques et des rallyes. On veut lancer un rallye «zéro goudron». Le tracé est déjà-là. C’est le souhait des amateurs et professionnels des rallyes. On veut créer un rallye le plus long du monde, un rallye de 5.000-6.000 km. La concurrence est rude dans le domaine.»



« Nous allons monter une équipe nationale de qualité. »



On veut aussi avoir une équipe nationale propre sur laquelle on va investir pour la formation et autre. Parce que la décantation va s’opérer à partir de cette édition. On va mettre en place cette équipe nationale de qualité avec notre top dix des pilotes performants, les meilleurs dans les différentes catégories. Puisqu’ils se sont adaptés aux conditions d’un niveau supérieur, que la FASM prendra en charge pour leur permettre d’améliorer leurs performances, en les dotant des moyens nécessaires.

On va envoyer d’ailleurs au mois de décembre des pilotes à Nice en France, d’autres iront en Mauritanie pour leur permettre d’améliorer leur niveau en ayant plus de compétition. Pour émerger, il faut créer un évènement qui fait l’exclusivité. C’est ce à quoi on s’attelle. Nous avons déjà des demandes pour le Rallye Sahari International. On va aussi introduire l’année prochaine la catégorie féminine, comme le stipulent les règlements», ajoute-t-il.



« Nous sommes satisfaits de la participation algérienne. »



«Franchement, pour ce qui est de la participation des pilotes algériens, dans les différentes catégories, je peux dire qu’on est satisfaits. Les meilleurs pour le moment durant ce rallye ont des ambitions d’aller encore plus loin. Comme vous le savez, les sports mécaniques demandent beaucoup de moyens. On va essayer de les encadrer, en termes de formation, et en termes de matériel et par notre relationnel, afin de les faire bénéficier de sponsors», dit-il encore.



« Mercedes étudie la question d’avoir son championnat en Algérie. »



«Partout dans le monde, il y a des teams d’une marque X ou Y. Le Dakar a fléchi, parce qu’une marque l’a lâché. Nous avons des partenaires qui sont là, qui sont positifs à nos projets. On va essayer de voir après cette 4e édition du Challenge Sahari International, la meilleure manière de préparer la 5e édition. La marque Mercedes par exemple est en train de suivre le rallye actuel sur tous les plans, pour prendre la température et voir la possibilité et l’opportunité de créer son championnat Mercedes ici en Algérie, dans le cadre d’un rallye évidemment. Aux Émirats arabes unis, cela leur coûte trop cher. C’est pourquoi les responsables de Mercedes étudient cette éventualité. Cette marque tient toute l’Europe, le Moyen- Orient et le Maghreb. Ils ont leurs critères, ils sont en train d’étudier la question. On a négocié le Dakar «Series». On va faire de même avec Mercedes, s’ils expriment leur intérêt de venir en Algérie, pour des projets de rallyes d’envergure», conclut-il.

