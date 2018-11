4e édition du « Challenge Sahari International-2018 » : Fin de rallye pour l’espagnol Rivera Viktor

De nos envoyés spéciaux : Mohamed-Amine Azzouz et Billel

Sur un parcours où les pistes du début sont roulantes, rapidement la suite a été plutôt difficile avec des cordons de dunes qui se sont amplifiés tout au long du secteur chronométré. Des pilotes en ont souffert. Pour preuve, l’un des participants, de surcroît le favori numéro un de la catégorie moto, l’un des plus en vue du rallye «Challenge Sahari» de cette édition, l’Espagnol Rivera Viktor, champion d’Espagne et 3e du Rallye Dakar cette année, a été victime d’un accident en pleine course. Blessé au bassin, suite à une chute au kilomètre 25 du point de départ à Titaouine, il a été évacué en urgence vers l’hôpital de Timimoun. Il a subi des examens approfondis qui n’ont pas révélé de fracrure au niveau du bassin, heureusement pour lui.

Mais, blessé et épuisé, il ne pourra poursuite cette belle aventure, durant laquelle il a su faire parler de lui. Emmené ensuite au bivouac El-Meniaa, il sera conduit aujourd’hui à l’aéroport d’Adrar pour rallier Alger, afin d’être rapatrié en Espagne. Le rallye algérien s’arrête là pour lui, hélas ! C’est dommage pour ce brillant concurrent et compétiteur qui a donné de la saveur à la compétition en catégorie moto. Trois autres blessés, eux aussi des pilotes à bord de motos, ont été signalés hier, suite à des accidents. Il s’agit de deux Algériens et d’un Portugais. La fatigue se faisant ressentir, la compétition se durcit. Victimes de blessures sans grande gravité, ils ont été secourus au bon moment par l’équipe médicale du rallye. Aujourd’hui, ce sera le départ de la 7e étape en boucle El-Meniaa-El-Meniaa (spéciale : 119,70 km/ Liaison 8, 76 km).

M.-A. A.