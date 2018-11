M. Bensalah reçoit le nouvel ambassadeur du soudan : Consolider la coopération

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah et le nouvel ambassadeur du Soudan à Alger, Elabeid Mohamed Elabeid, ont exprimé, hier à Alger, la détermination des deux pays à consolider et à élargir les domaines de coopération, a indiqué un communiqué du Conseil. Cette rencontre a été l'occasion pour M. Bensalah et le nouvel ambassadeur soudanais à Alger d'évoquer les relations fraternelles liant les deux pays et d'exprimer leur détermination à renforcer et à élargir les domaines de coopération bilatérale, eu égard aux potentialités et aux nombreux facteurs visant à traduire la volonté politique des dirigeants des deux pays, à travers l'intensification des rencontres et l'échange de visites à même de hisser la coopération au plus haut niveau, pour la concrétisation des aspirations des deux peuples frères, a précisé le même communiqué.