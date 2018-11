M. Yousfi s’entretient à Tokyo avec le ministre de l’économie, du commerce et de l’industrie : Identifier les meilleures opportunités de partenariat

Le ministre de l'Industrie et des mines, Youcef Yousfi, s'est entretenu hier, à Tokyo avec son homologue le ministre de l'Economie, du commerce et de l'industrie, M. Hiroshige Seiko. Il a également visité le site du constructeur automobile Toyota à Nagoya. M. Yousfi avait rencontré lundi dans le cadre de sa visite de travail au Japon, le ministre d'Etat chargé de l'environnement et secrétaire général du groupe d'amitié parlementaire Japon-Algérie, M. Minoru Kuichi ainsi que le président de ce même groupe et ancien ministre, Shunichi Suziki. M. Yousfi s'est également entretenu avec les responsables de l'Agence japonaise de la coopération internationale (JICA) et a rencontré des responsable du groupe japonais Marubeni. Lors de ses différentes rencontres avec les responsables politiques et les représentants des institutions et opérateurs économiques, M. Yousfi a fait une présentation générale sur les progrès réalisés par l'Algérie en matière de diversification de son économie grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics, en énumérant les filières qui offrent les meilleures opportunités de partenariat entre les opérateurs des deux pays". De son côté, la partie nipponne a manifesté un "grand intérêt" pour le marché algérien, considérant que les différents entretiens et rencontres avec le ministre lui ont permis d'avoir une "meilleure perception des progrès réalisés par l'économie algérienne et particulièrement le climat des affaires et le cadre juridique régissant l'investissement dans le pays.