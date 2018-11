Salon « Hospitality & Food » de Doha : Opportunités algériennes d’exportation

Le président du conseil d'administration du groupe "Katara Hospitality", Sheikh Nawaf Bin Jassim Bin Jabor-Al-Thani a procédé, hier à Doha, en compagnie du ministre du Commerce, Saïd Djellab à l'inauguration du Salon international de l'agroalimentaire "Hospitality & Food" en présence d'officiels, de diplomates et de responsables des secteurs du commerce et de l'industrie d'Algérie et du Qatar. Organisé au Centre des expositions et des congrès de Doha (DECC), le Salon auquel participent plus de 188 exposants représentant 20 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie offre aux entreprises locales et internationales l'opportunité d'établir des contacts et de conclure des accords de partenariat pour la mise en oeuvre de projets dans le domaine de l'agroalimentaire. Ce salon permettra aux représentants des entreprises activant dans le secteur de l'agroalimentaire, aux hommes d'affaires, aux investisseurs et responsables des entreprises spécialisées à travers le monde d'explorer les opportunités qu'offre le secteur de l'hospitalité qatari, selon les organisateurs. S'exprimant à cette occasion, le ministre a précisé que l'Algérie participe à cette manifestation en tant qu'"invité d'honneur" avec plus de 33 entreprises algériennes pionnières dans la production agroalimentaire pour faire connaitre les capacités nationales et donner une vision claire sur les grandes potentialités que recèle l'Algérie dans le domaine industriel et sur les efforts consentis pour diversifier l'économie nationale.

Qualifiant sa rencontre avec le ministre qatari du Commerce, Ali Ben Ahmed Al-Kuyari de riche et fructueuse, M. Djellab a indiqué que les deux parties ont exprimé leur disposition à consolider davantage les relations bilatérales, particulièrement dans les domaines de l'investissement, du commerce et de l'environnement et les hisser au niveau des relations politiques établies entre les deux pays frères. Le ministre a fait état, dans ce cadre, de préparatifs pour l'organisation, en 2018, "d'un salon des produits algériens" à Doha qui sera une opportunité, pour les opérateurs économiques algériens, de donner une image des différentes entreprises de production, d’emballage et de distribution, et sur la qualité des produits fabriqués. Pour sa part, le président du Conseil d’administration de "Katara Hospitality", Cheikh Nawaf Bin Jassim Bin Jabor Al-Thani a mis l'accent sur l’importance et la place, de plus en plus importante du salon "Hospitality & Food" qui voit le nombre de ses participants et d'exposants croitre, ce qui témoigne, a-t-il dit, de l'intérêt accordé par les opérateurs activant dans le secteur de l'hospitalité aux opportunités offertes par le marché d’hospitalité au Qatar. "Le secteur de l’hôtellerie au Qatar connaitra, à l’horizon 2022, une avancée notable, et ce dans le cadre des efforts consentis par l’Etat pour le développement du secteur de l’hospitalité en adéquation avec la vision nationale du Qatar 2030 et en préparation de prochaines échéances, et à leur tête la coupe du monde de football 2022", a ajouté M. Nawaf. Accompagné du président du conseil d’Administration, Nawaf Al-Thani, M. Djellab a sillonné les différents pavillons du Salon, où il s’est enquis des produits nationaux exposés, soulignant, à ce propos, le soutien du secteur aux opérateurs économiques désireux de développer l'exportation de leurs produits vers le marché qatari.

Le ministre qui participé à une conférence sur l’hospitalité, organisée en marge du Salon sous le thème "L’Avenir du tourisme au Qatar", a mis en avant le rôle de la qualité des prestations, des avantages et des facilitations offertes aux touristes dans la réalisation de l’attractivité touristique. M. Djellab a appelé, à ce titre, la partie qatarie à visiter l’Algérie en vue de s’enquérir du potentiel touristique disponible et des opportunités d’investissement prometteuses en la matière.

Le Salon qui se tient du 6 au 8 novembre en cours à Doha permettra aux opérateurs économiques venant de 20 pays de connaître les produits locaux, d’échanger les informations et les expériences en matière de fabrication et de commercialisation des produits agroalimentaires, et de s’informer sur les moyens d’hospitalité et de prestations en nouant des relations commerciales avec les hôtels les plus connus à l’échelle mondiale.