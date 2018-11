Prix national scolaire « Plumes de mon pays » : Le patrimoine littéraire dans le cursus scolaire

«Lisez, Lisez, Lisez…. L’écriture viendra toute seule», a insisté la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, lors de son discours d’ouverture, hier à l’opéra d’Alger Boualem Bessaih, à la remise des prix de la première édition du prix national scolaire «Plumes de mon pays» en présence de plusieurs ministres et du wali d’Alger. Cette remise des prix aux 27 lauréats, 3 médailles par cycle et par langue vise à promouvoir la lecture et l’écriture chez les élèves. C’est donc, à ce titre, que 300.000 élèves ont participé pendant une année à Aqlam Biladi. Mme Nouria Benghebrit a, à cet égard, mis en exergue le fait que ce prix national scolaire s’inscrit dans le prolongement naturel de la démarche du ministère de l’Education nationale centrée sur une valorisation des pratiques innovantes dans l’enseignement-apprentissage des langues : «L’ensemble est soutenu par une série de mesures visant à accorder une place plus importante au patrimoine littéraire algérien dans le cursus scolaire. Nous avons doté les bibliothèques scolaires d’ouvrages d’auteurs algériens afin de donner au référentiel culturel algérien toute la place qu’il mérite». La ministre a indiqué que l’élaboration du socle commun des références littéraires nationales, représentant les références incontournables de la littérature algérienne dans toutes les langues ainsi que les écritures créatives centrées sur les performances des élèves organisent le sens que donne le ministère de l’Education nationale à l’acte pédagogique en matière de lecture et d’écriture. Annonçant les objectifs pour la seconde édition, elle a ajouté que «2019 sera la deuxième année d’Aqlam Biladi, notre objectif est un million de participants». Pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, s’est réjoui de la participation des plus jeunes, notamment ceux de l’intérieur du pays et a tenu à encourager les élèves à utiliser les nouvelles technologies dans leurs apprentissage.

C’est dans une ambiance de fête que les heureux lauréats ont été récompensés sous les applaudissements. Le cérémonial a été entrecoupé de plusieurs représentations artistiques dont un spectacle rendant hommage à la culture chinoise. Il est à noter que de nombreux lauréats étaient originaires de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Sami Kaidi