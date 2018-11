Union Internationale des Télécommunications : L'Algérie pour un transfert technologique juste et global

L’Algérie est soucieuse d’œuvrer au développement d’une technologie qui serve les intérêts de l’humanité, conformément aux dimensions sociétales et environnementales, a souligné, hier, le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, dans un communiqué.

La même source souligne que «l’Algérie, réélue, lundi à Dubaï, au Conseil administratif de l’Union internationale des télécommunications (CUIT) pour la période (2019-2022), œuvrera, en tant que membre de cette instance, à défendre ses principes intrinsèques, notamment en ce qui concerne un transfert technologique juste et global, au profit de tous les peuples du monde, en particulier les pays en développement». Le texte notera également que «le souci de l’Algérie est d’exploiter le développement technologique au service des intérêts de l’humanité, conformément aux dimensions sociétales et environnementales», mettant l’accent sur le fait que ces principes ont été «exhaustivement expliqués par la ministre du secteur, Mme Imane-Houda Faraoun, lors de la présentation de la déclaration de politique générale et des rencontres tenues dans le cadre de sa participation aux travaux de la 20e session de la Conférence des plénipotentiaires de l’UIT (PP-18)». Le communiqué relève que lors de ces élections, l’Algérie a obtenu «134 voix sur les 178 exprimées, réalisant ainsi un exploit historique sans précédent en occupant la deuxième place, dans la région Afrique qui compte 13 membres et devançant 17 État candidats, tandis qu’elle avait décroché la 13e et dernière place, lors de son élection en 2014, en tant que membre du Conseil administratif pour la période 2015-2018, obtenant 106 voix seulement». Aussi, la liste des pays élus dans la région Afrique inclut, outre l’Algérie, le Kenya, le Maroc, le Rwanda, l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Ouganda, le Nigeria, la Tunisie et le Burkina-Faso, précise la même source, avant de rappeler que «depuis sa première élection en 1965, l’Algérie a été réélue pour la 11e fois consécutive en tant que membre du CUIT».

S. G.