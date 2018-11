PLF-2019 : Le budget du secteur de la Poste et des télécommunications en léger recul

Le budget de fonctionnement du secteur de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, au titre de l’exercice 2019, a gardé le même niveau, par rapport à 2018.

Le projet de loi de finances — qui sera prochainement soumis aux députés pour examen et débat en séances plénières — a prévu pour ce budget une enveloppe de 2.312.296,00 DA, ce qui traduit une légère baisse de 1,38% par rapport à l’exercice 2018. C’est ce qui ressort, notamment, de l’exposé de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale. Lors de cette séance de travail, la ministre a précisé qu’aucune nouvelle opération d’équipement n’a été enregistrée, «exception faite pour deux opérations relatives aux infrastructures».

Donnant plus de détails sur ces deux infrastructures, elle explique qu’il est question, en fait, d’élaborer une étude pour la réalisation du siège de l’autorité gouvernementale pour la certification électronique, et pour l’acquisition des équipements et logiciels nécessaires au fonctionnement de cette autorité. La deuxième opération concerne «la réhabilitation et la modernisation de l’Institut national de la poste, des technologies de l’information et de la communication». Il est à retenir, d’autre part, que sur le plan législatif, deux mesures ont été proposées. Il est question, de prime abord, de l’octroi de concession sur les terrains situés à l’intérieur du périmètre des parcs technologiques, aux modalités de leur définition et de leur déclaration, et aux réductions du montant des loyers. L’amendement proposé vise, ainsi, à compléter le processus législatif des parcs technologiques, à l’instar du mode adopté en matière de gestion des zones industrielles et d’expansion touristique, a souligné la ministre, qui a fait remarquer que la législation souffrait d’«un vide juridique» en la matière. Pour ce qui est du deuxième amendement, celui-ci a pour objet d’introduire un article définissant les parcs technologiques et les modalités de leur déclaration, à travers un listing de leurs sièges, de leurs superficies et de leurs limites. La ministre relève que cette proposition vise «la réduction du montant des redevances locatives annuelles, en ce qui concerne les projets se trouvant à l’intérieur du périmètre des parcs, afin de les rendre plus attractifs aux petites et moyennes entreprises (PME). «Cette mesure contribuera, en outre, à booster l’investissement et la création de postes d’emploi, et à réduire, partant, la fuite des cerveaux à l’étranger», note Mme Faraoun.



Le PLF-2019 en quelques chiffres



Il faut savoir que le projet de loi de finances pour 2019 a été élaboré sur la base d’un cadrage macroéconomique prudent, tout en étant adossé à des dépenses budgétaires en légère baisse, mais avec le maintien de la politique sociale de l’État. Ce cadrage macroéconomique table sur un prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d’inflation de 4,5%. Ce projet de texte prévoit, sur le plan budgétaire, des recettes de 6.508 milliards DA (mds DA), soit une légère hausse par rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. De leur côté, les dépenses budgétaires s’élèveront à 8.557 mds DA, en légère baisse par rapport à celles de 2018. Aussi, le Budget de Fonctionnement est estimé à 4.954 mds DA, avec une légère hausse découlant de la situation sécuritaire aux frontières, ainsi que du relèvement des transferts sociaux. Pour les transferts sociaux, justement, une enveloppe de 1.763 milliards de DA est prévue pour l’exercice 2019 (contre 1.760 milliards de DA en 2018), soit près de 21% de la totalité du budget de l’État de l’année 2019. Les chiffres de ce projet de texte soulignent que les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront, notamment plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, alors que près de 290 mds DA seront attribués aux retraites, et auxquels s’ajoutera une dotation d’appui de 500 mds DA à la Caisse nationale des retraites (CNR). Ces transferts sociaux comprennent aussi près de 336 mds DA pour la politique publique de santé, et plus de 350 mds DA pour la politique publique de l’habitat, auxquels s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés pour ce secteur par le Fonds national d’investissement (FNI). Le budget d’équipement est ventilé entre 3.602 mds DA de crédits de paiements et 2.600 milliards DA d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des réévaluations. Les concepteurs du PLF-2019 affirment que «la légère baisse nominale du budget d’équipement ne correspond pas à un recul de la politique publique d’investissement, mais découle notamment d’une baisse de près de 300 mds DA des crédits consacrés l’année dernière à l’assainissement des créances détenues sur l’État».

Il sera mis en avant, par ailleurs, que la consistance du budget d’équipement pour 2019 confirme la poursuite de l’engagement de l’État en faveur du développement économique et social, avec notamment des dotations de 625 mds DA pour l’appui au développement humain, près de 1.000 mds DA de soutien multiforme au développement économique et 100 mds DA de concours au développement local.

Notons cependant que selon les chiffres, le solde global du Trésor affichera un déficit de près de 2.200 mds DA. Aussi, et en application des dispositions de l’article 50 de la loi de finances complémentaire de 2015, qui institue un cadre budgétaire à moyen terme arrêté annuellement, le PLF-2019 prévoit que les dépenses budgétaires seront de 7.804,04 milliards DA en 2020 et de 7.893,01 milliards DA en 2021, et que les recettes budgétaires seront, quant à elles, de 6.746,27 milliards DA (dont 2.816,7 milliards DA de fiscalité pétrolière) en 2020 et de 6.999,93 milliards DA (dont 2.883,65 milliards DA de fiscalité pétrolière) en 2021.

Soraya Guemmouri