Ministère de l’Intérieur : Plus de 42.000 postes budgétaires pour 2019

42.000 postes budgétaires sont proposés par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, dans le cadre de la loi de finances pour 2019, a annoncé le premier responsable du secteur.

M. Noureddine Bedoui, qui s’exprimait devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale, a révélé que parmi ce nombre des postes budgétaires proposés, 37.932 sont des postes permanents et 4.070 sont contractuels, et ce malgré la baisse enregistrée cette année dans le budget de fonctionnement du secteur par rapport à l’année 2018. Il a, dans ce contexte, indiqué que le budget de fonctionnement de son secteur a fait l’objet d’une baisse de 3,3%, comparé à celui de l’année 2018. Notons que lors de sa présentation, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a évoqué les grandes lignes relatives à l’élaboration du projet du budget et les axes essentiels de la mise en place d’une stratégie pour la modernisation de l’Administration, basée sur l’application des mesures qui s’inscrivent dans le cadre de l’administration électronique. Il a, dans ce sillage, fait part de l’affectation, dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2019, «d’une enveloppe de 100 milliards de dinars algériens aux Plans communaux de développement (PCD), tout en soulignant la ferme volonté des autorités et leur engagement à accompagner les efforts entrepris par les communes dans le développent local, en vue de répondre, au mieux, aux besoins des citoyens et de prendre en charge les projets de proximité, au bénéfice de la population». À ce propos, M. Bedoui a mis l’accent sur l’importance de poursuivre les efforts consentis dans le cadre de développement local et de l’accompagnement du rôle économique des collectivités locales, pour la concrétisation des projets générateurs de revenus. Il a souligné également la nécessité de booster la cadence de la réalisation des projets, qui sont déjà inscrits, et l’inscription de nouveaux programmes au profit des wilayas déléguées dans le Sud, tout en donnant une importance privilégiée pour le développement des zones frontalières et la gestion effective des risques de catastrophe. Saisissant cette occasion, le ministre a évoqué certaines décisions qui ont été prises dans le cadre de la promotion du développement local. Il s’agit, notamment d’autoriser les collectivités locales à octroyer des aides à leurs compères qui enregistrent des difficultés financières, et ce pour le renforcement du système de solidarité entre elles, d’une part, et la réduction des disparités, d’autre part. Il est aussi question de l’orientation de la taxe sur les pneus neufs importés au profit de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, au lieu du budget des communes. Il est utile de noter que la mise en œuvre de programmes de soutien aux collectivités locales, à travers les différents fonds mobilisés à cet effet, a permis d’atténuer les pressions locales, de réduire les déséquilibres de développement entre les régions et d’améliorer le cadre de vie des populations locales.

Rappelons que les PCD constituent l’instrument privilégié pour la concrétisation des objectifs fixés en matière de développement local. Le montant financier accordé à ces PCD ayant fait l’objet d’une forte révision à la hausse. Il est passé de 35, à 100 milliards de dinars en 2018. À travers ces plans, l’État met à la disposition des communes, des moyens financiers, sur le budget de l’État, pour dynamiser les activités économiques et sociales des communes, et leur permettre de répondre efficacement et rapidement aux besoins des populations, par l’inscription de projets de proximité ayant généralement un impact immédiat sur les citoyens. Dans ce cadre, les PCD ont bénéficié, particulièrement depuis l’année 2000, d’un intérêt particulier des pouvoirs publics. De 2000 à 2018, le montant global attribué totalisant les 1.352,4 milliards DA a été alloué aux PCD, au titre de différents programmes quinquennaux.

Kamelia Hadjib