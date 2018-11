Exposition à la station Grande-Poste du métro : Valorisation des produits de la femme au foyer

La directrice de l'Action sociale et de la solidarité de la wilaya d'Alger, Saliha Maiouche, a indiqué hier que la wilaya d'Alger s'attelait à l'étude d'un projet portant organisation d'«expositions périodiques» pour la promotion et la vente de différents produits de la femme au foyer. S'exprimant en marge de l'ouverture de «L'exposition de la femme au foyer productrice» au niveau de la station du Métro de la Grande-Poste (Alger), Mme Maiouche a indiqué que ce genre de manifestation sera généralisée à Alger afin de mettre en évidence et valoriser les capacités productives «exceptionnelles» des femmes au foyer, qui contribuent fortement à l'amélioration de la situation financière de leur famille. L'organisation de cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale tracée par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme dans l'objectif de soutenir les femmes et de les qualifier pour l'accès à l'entrepreneuriat, a-t-elle précisé, ajoutant que ce genre d'expositions sera organisé de manière périodique (une fois chaque mois ou une fois chaque trimestre) à travers les différentes communes de la capitale.

Dans le cadre de l'organisation d'autres expositions similaires, la responsable a fait état de contact avec 250 femmes au foyer exerçant plusieurs métiers, notamment la couture, la poterie et la fabrication de fromage, ajoutant que ce chiffre est appelé à augmenter si les contacts aboutissement avec d'autres femmes intéressées.

Outre l'organisation d'expositions périodiques au profit de ces femmes, Mme Maiouche a évoqué la possibilité de créer à l'avenir un réseau propre à elles pour leur offrir un espace d'échange d'expériences dans leurs domaines respectifs, soulignant que la majorité des produits réalisés par cette catégorie utilisent des matières premières locales.

La directrice de l'Action sociale et de la solidarité s'attelle également à faire connaître aux femmes les procédures susceptibles d'aider chacune à créer son propre projet. L'exposition organisée au niveau de la station du Métro Grande-Poste qui se poursuivra jusqu'à mercredi reflète un haut niveau de maîtrise qui mérite valorisation et promotion, notamment la poterie, a-t-elle dit.

De par sa diversité artisanale (broderie, plats et gâteaux traditionnels et produits de poterie), cette exposition a enregistré un grand engouement de la part des usagers du Métro.